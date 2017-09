Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) will am Samstag in Berlin für bessere Luft und das Radgesetz demonstrieren. Für die Veranstaltung unter dem Motto "Radgesetz statt Rumdieseln" rechnet der Club wie in den Vorjahren mit mehr als 1.000 Teilnehmern.

Die Demonstration beginnt am frühen Nachmittag am Brandenburger Tor. Die 38 Kilometer lange Fahrt um das Stadtzentrum herum endet nach etwa drei Stunden wieder am Pariser Platz. Teilnehmer können an verschiedenen S- und U-Bahnhöfen dazustoßen.



Der Berliner Senat hatte Anfang August einen Entwurf für ein Mobilitätsgesetz vorgelegt, das dem öffentlichen Nahverkehr und dem Radverkehr Vorrang vor dem Auto gibt. Demnach sei ein flächendeckendes Radverkehrsnetz mit zum Teil geschützten Radstreifen an Hauptverkehrsstraßen geplant. Zusätzlich sollen Fahrradstraßen geschaffen und weitere 100.000 Fahrradabstellanlagen errichtet werden.