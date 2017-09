Die Bundespolizei hat in der Nacht zu Samstag auf der A 12 bei Müllrose (Oder-Spree) einen Laster gestoppt, in dem 51 Menschen illegal nach Deutschland gebracht wurden. Darunter befanden sich offenbar auch 17 Kinder, wie ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Berlin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Woher die Menschen stammen, ist bislang noch unklar. Bekannt ist derzeit nur, dass der Lkw in der Türkei zugelassen wurde. Der 46 Jahre alte Fahrer ist Türke. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Gegenwärtig werden die Menschen in Frankfurt (Oder) untersucht und medizinisch versorgt. Dazu haben das Deutsche Rote Kreuz, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft und der Katastrophenschutz mehrere Zelte errichtet. In den kommenden Stunden soll nach Angaben der Bundespolizei der Fahrer des Lasters vernommen und die Identität der Flüchtlinge geklärt werden.