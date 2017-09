Es waren erschütternde Bilder, die sich der Bundespolizei boten: Sie fanden bei einer Kontrolle mehr als 50 Flüchtlinge in einem Lastwagen auf der A12 bei Müllrose. Am Sonntag wurde gegen einen der mutmaßlichen Schleuser Haftbefehl erlassen.

Einen Tag nachdem auf der A12 bei Müllrose (Oder-Spree) ein Laster gestoppt wurde, in dem 51 Menschen illegal nach Deutschland gebracht wurden, hat ein Haftrichter am Amtsgericht Fürstenwalde (Oder-Spree) gegen einen der mutmaßlichen Schleuser am Sonntag Haftbefehl erlassen. Nach Angaben der Bundespolizei handelt es sich dabei um den Syrer, der sich unter den Geflüchteten befand. Über einen Haftbefehl für den türkischen Lkw-Fahrer ist noch nicht entschieden.

Unter den Flüchtlingen befanden sich offenbar auch 17 Kinder, wie ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Berlin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Bei den Menschen handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um mehrere Familien, die nach eigener Auskunft irakische Staatsangehörige sind. Dokumente oder Pässe hatten sie aber nicht bei sich, hieß es.