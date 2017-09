Pustekuchen Freitag, 01.09.2017 | 14:01 Uhr

Welche Zeichen meinen Sie denn zu erkennen? Bricht der IS zusammen, gibt es gerade mal eine Konfliktpartei weniger. Dieser Bürgerkrieg ist noch lange nicht ausgestanden. Daher halte ich es für voreilig irgendjemanden nach Syrien zurückzuschicken. Die Sicherheitslage scheint mglw. in einigen Bereichen recht gut zu sein - fraglich, ob die Flüchtlinge überhaupt von dort gekommen sind. Betrachtet man jedoch das ganze Land, muss ich Ihren Vorschlag entschieden ablehnen.

Sollte es irgendwann einmal einen stabilen Frieden geben, bin ich Ihrer Meinung, dass über Rückführungen gesprochen werden muss. Man könnte die Geflüchteten auch schon gezielt in solchen Berufen ausbilden, die beim Wiederaufbau ihrer Heimat dringend benötigt werden. Das wäre ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.