"Ist Dein Körper bereit für den Strand?" Solche Sätze auf Werbe-Plakaten - noch dazu garniert mit Frauen, deren photogeshoppte Traummaße für Normal-Menschen nicht erreichbar sind - soll es in Friedrichshain-Kreuzberg möglichst nicht mehr geben. Der von den Grünen regierte Berliner Bezirk würde frauenfeindliche Dessous-Werbung und dergleichen am liebsten komplett aus dem Straßenbild verbannen. Das Bezirksamt veröffentlichte jetzt auf seiner Homepage einen Leitfaden gegen sexistische, diskriminierende und frauenfeindliche Werbung. Er hat die Überschrift: "Sexism shouldn t sell" (Sexismus sollte nicht verkaufen).

In zehn Punkten wird in der Broschüre aufgelistet, was aus Sicht des Bezirks diskriminierende und Frauen herabwürdigende Werbung ist. Zum Beispiel treffe dies zu, wenn die Reklame vermittele, "dass Frauen zwar schön sind (das schöne Geschlecht), aber (willens-) schwach, hysterisch, dumm, unzurechnungsfähig, naiv, ausschließlich emotionsgesteuert. Auch treffe dies zu, wenn die Werbung vermittle, Frauen seien "nicht so klug, strategisch, handwerklich geschickt wie heterosexuelle, gesunde Männer" oder dass sie "kompliziert, hilfsbedürftig, fürsorglich, mit großer Freude im Haushalt beschäftigt, konsumsüchtig, abhängig, verführerisch, schön etc. sind".