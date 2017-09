Die Sendung "Heute im Parlament" ist ab dem 15. September für taube und hörbehinderte Zuschauer zugänglich. Die Live-Übertragungen aus den Landesparlamenten in Berlin und Brandenburg werden ab sofort in Gebärdensprache übersetzt. Abrufbar ist der Dienst in der rbb Mediathek.



Immer am Folgetag nach der Live-Ausstrahlung steht eine in Gebärdensprache übersetzte Sendung zur Verfügung. Damit leistet das rbb Fernsehen einen weiteren Beitrag zur Barrierefreiheit im Programm.