Jetzt also doch: Die besetzte Gerhart-Hauptmann-Schule in Kreuzberg soll geräumt werden. Die Gespräche mit den verbliebenen Flüchtlingen hätten nicht zu einer Lösung geführt, heißt es vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg.

Die seit rund fünf Jahren von Flüchtlingen besetzte Gerhart-Hauptmann-Schule in Kreuzberg soll geräumt werden. Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) werde den Räumungstitel nächste Woche an den Gerichtsvollzieher übergeben, sagte Bezirkssprecherin Sara Lühmann am Freitag. Wann die Räumung dann tatsächlich erfolge, sei dem Gerichtsvollzieher überlassen. Zuvor hatte die "taz" berichtet.