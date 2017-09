Unter dem Motto "Auf den Anfang kommt es an" will die Gewerkschaft GEW für eine höhere Bezahlung von Grundschullehrern in Brandenburg mobilisieren. Derzeit würden die landesweit 4.000 Pädagogen je nach Ausbildung sehr unterschiedlich bezahlt, kritisierte der Chef der GEW Brandenburg, Günther Fuchs, am Montag. Er forderte mittelfristig eine einheitliche Bezahlung nach den Gruppen A13/E13 - für rund 3.000 der 4.000 Grundschullehrer in Brandenburg wären das 600 bis 800 Euro mehr im Monat.

Seiteneinsteiger mit Masterabschluss erhielten heute teilweise mehr als altgediente Pädagogen, kritisierte Fuchs. Und für Lehrer, die Anfang der 1990er Jahre eingestiegen seien, würden wieder andere Regeln gelten. Eine erste Anhebung würde Fuchs zufolge etwa 24 Millionen Euro im Jahr kosten. "Das sind bei den Steuereinnahmen, die das Land hat, Peanuts", meinte der Gewerkschaftsvorsitzende. "Das Geld ist da." Es sei lediglich eine politische Entscheidung.