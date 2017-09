Helmut Krüger Potsdam Freitag, 29.09.2017 | 19:01 Uhr

Vom Grundsatz her ein wunderbares Vorhaben, finde ich. Und ich freue mich, dass das weitergeht. Ein Wermutstropfen dabei ist wohl immer noch, dass zwar von deutschen Frankfurt (Oder) ins polnische Slubice gefahren werden kann und dort an jeder Haltestelle ausgestiegen werden kann, umgekehrt aber nur eingeschränkt. Als sehr wichtigen Plac Przyjazni (dem früheren Rossmarkt), der auch heute sehr frequentiert ist, findet sich die Bushaltestelle nur stadtauswärts. Wer also von Slubice nach Frankfurt fahren will, ist angehalten, mit dem Bus 983 bis zur Endhaltestelle mitzufahren und dann mit dem Bus kehrt zu machen, um nach Frankfurt zu kommen.



Dreimal darf geraten werden, woran das liegt, dass Haltestellen in Slubice entweder gar nicht (wie am Plac Przyjazni) oder nur sehr versteckt (unterhalb des bebauten Übergangs am Collegium Polonicum) zu finden sind: Meine Einschätzung geht dahin, dass davor die polnische Taxiinnung steht.