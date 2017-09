Eine Schiedsstelle in Berlin hat beschlossen, dass Hebammen nur noch die Betreuung von zwei Frauen gleichzeitig abrechnen dürfen. Laut Hebammenverband wird das den Mangel an Geburtshelferinnen zusätzlich verschärfen. Die Arbeit lohne sich schlicht nicht mehr.

Freiberufliche Hebammen müssen mit weitreichenden Einschnitten bei ihrer Berufsausübung rechnen. Das geht aus einer Mitteilung des Deutschen Hebammenverbands (DHV) vom Mittwoch hervor. Demnach hat eine Schiedsstelle, die zwischen den Hebammenvertretern und den Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) vermitteln sollte, am Dienstag beschlossen, dass die Hebammen nur noch die Betreuung von zwei Frauen gleichzeitig abrechnen können, "ungeachtet der aktuellen personellen Situation in der jeweiligen Klinik". Die freiberuflichen Kräfte verantworten dem Verband zufolge 20 Prozent der Geburtshilfe.

Der Hebammenverband befürchtet nun, dass Beleghebammen aus der Geburtshilfe aussteigen werden und es zu einem entsprechenden Personalmangel kommen wird. Die freiberuflichen Hebammen kümmern sich auch um Mütter im Wochenbett und betreuen sie nach der Geburt zu Hause. Dieses Angebot gebe es so nur in Deutschland. Es werde jedoch durch die Schiedsgerichtsentscheidung ausgehöhlt.

DHV-Präsidentin Martina Klenk teilte mit, sie befürchte, dass die Entscheidung der Schiedsstelle gravierende Auswirkungen auf die geburtshilfliche Versorgung von Frauen in Deutschland haben werde. "Es gibt massive Einschnitte in unsere Berufsausübung, ohne die Rahmenbedingungen wie beispielsweise genügend Personal anzupassen", so Klenk wörtlich. Eine gute Qualität in der Geburtshilfe erreiche man mit ausreichend Hebammen, nicht mit weniger Leistung durch Hebammen, heißt es weiter.

Der Deutsche Hebammenverband fordert seit Jahren eine Eins-zu-eins-Betreuung von einer Hebamme pro Frau während der Geburt. Diese intensive Betreuung sei jedoch nur mit mehr Hebammen erreichbar. Der Verband fragt sich nun, wo die neuen Hebammen herkommen sollen. Die neuen Bestimmungen sorgten nicht dafür, dass die Qualität gesteigert werden könne. Sie seien zudem kein Anreiz für Hebammen, in die Geburtshilfe zu gehen oder zurückzukehren, so Klenk.