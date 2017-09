Bernd Lohse Berlin Mittwoch, 27.09.2017 | 13:10 Uhr

"Die Initiative beschwert sich auch darüber, dass die Polizei grundsätzlich dazu rate, sich nicht an Aktionen gegen rechte Aktivitäten zu beteiligen – und auch sonst möglichst alles zu unterlassen, was Rechte reizen könnte."



Das ist doch hoffentlich nicht wahr! Wenn dem doch so sein sollte, müsste man größte Zweifel am Rechtsverständnis der Polizei haben. Auch die Bindung an die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Beamten muss angezweifelt werden. Lässt man hier etwa AfD-Mitglieder ermitteln?



Das Recht muss dem Unrecht nicht weichen!



Das wären doch mal Fragen, die man dem Innensenator stellen sollte. Wenn er das genauso wie seine Polizei sieht gehört die SPD endgültig auf den Abfallhaufen der Demokratie. Von wegen "Bollwerk der Demokratie", Herr Schulz.