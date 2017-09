Audio: Fritz | 27.09.2017 | Britta Nothnagel

Aufklärungskampagne in Berlin - Impfen wird in Berlin Schulthema

27.09.17 | 17:12 Uhr

Das Thema Impfen wird künftig in Berliner Schulen ausführlicher behandelt. Das hat die Gesundheitsverwaltung am Mittwoch mitgeteilt. Die Kinder sollen so besser entscheiden können, ob sich sich impfen lassen.



Berliner Kinder sollen künftig in der Schule mehr über Infektionskrankheiten und das Impfen lernen. Es gebe in Berlin immer noch Impflücken in allen Altersgruppen, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD). Deshalb sei es sehr wichtig, Schüler zu informieren, damit sie selbst entscheiden können, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht.



Spezielles Unterrichtsmaterial entwickelt

Für den Unterricht haben nun die Landesämter für Gesundheit in Brandenburg und Berlin gemeinsam mit der Krankenkasse AOK und der Ärztlichen Gesellschaft zur Gesundheitsförderung Unterrichtsmaterial entwickelt. Die Materialen werden nun an die Schulen ausgegeben, teilten Gesundheitssenatorin Kolat, Bildungssenatorin Sandra Scheeres und der Vorstand der AOK-Nordost, Frank Michalak, am Mittwoch mit. Überschrieben ist das ausgegebene Handbuch mit dem Titel: "Wissen schützt". Es soll helfen, den Schülern zu vermitteln, wie man sich vor Masern, Mumps, Röteln und anderen Infektionskrankheiten schützen kann. Entsprechende Unterrichtsmaterialien sollen die Schulen ab sofort etwa für die Fächer Biologie, Naturwissenschaften oder Ethik bekommen. Gedacht ist es für die 7. bis 10. Klassen und die berufsbildenden Schulen.

Keine Impfpflicht in Deutschland

Auch wenn Deutschland weltweit zu gesundheitlich bestversorgten Ländern gehört, werden auch hier immer wieder Menschen Opfer von Krankheiten, die durch Impfen recht leicht zu bekämpfen wären. Ihre Infektion gefährdet zudem auch die Umgebung. In Berlin gab es vor zwei Jahren etwa eine massive Masern-Welle. Die Bilanz: 1.400 Krankheitsfälle und ein Todesopfer. Eine Pflicht zu Impfung gibt es jedoch nicht - sie steht aber immer wieder zur Debatte.