Interview | Verschwundene Flüchtlinge - "Haft wäre nicht zulässig gewesen"

19.09.17 | 12:08 Uhr

50 illegal eingereiste Flüchtlinge brachte die Bundespolizei am Sonnabend in die Erstaufnahmestelle nach Eisenhüttenstadt. Doch kurze Zeit später waren sie von dort verschwunden. Das ist nicht ungewöhnlich, sagt Reinhard Marx, Anwalt für Migrationsrecht.



rbb: Herr Marx, machen sich die Flüchtlinge strafbar, wenn sie die Erstaufnahmestelle verlassen? Reinhard Marx: Wenn sie bereits in der Erstaufnahmestelle gewesen sind, und dort auch registriert wurden, machen sie sich zwar nicht strafbar, sie verlieren nur vorübergehend ihre Aufenthaltsgestattung, also ihr Recht, hier zu leben. Wenn sie sich dann nach spätestens zwei Wochen bei der zuständigen Aufnahmeeinrichtung melden, sind sie wieder aufenthaltsberechtigt.

Da muss man also abwarten, ob das passiert. Aber hätte man sie denn in Eisenhüttenstadt auch gegen ihren Willen festhalten können? Wenn Fluchtgefahr besteht, ja, aber davon kann man nicht ausgehen. Denn eine Abschiebungshaft ist ja zunächst nicht zu erwarten, wenn Flüchtlinge einreisen und einen Asylantrag stellen. Denn zunächst wird ja ein Asylverfahren durchgeführt. Eine Haft wäre somit nicht zulässig gewesen.

Hintergrund Nur noch zwei Geflüchtete in Eisenhüttenstadt - Fast alle Flüchtlinge aus Schleuser-Lkw verschwunden Einen Laster mit mehr als 50 Flüchtlingen im Laderaum hat die Polizei am Wochenende in Brandenburg gestoppt. Sie wurden zunächst in die Zentrale Erstaufnahem in Eisenhüttenstadt gebracht - am Montag waren aber fast alle von ihnen offenbar untergetaucht.

Und wenn man Wachpersonal beschäftigen würde, das prüft, ob jemand das Gelände verlässt oder nicht? Nein, es ist ja zunächst nichts Außergewöhnliches, dass Flüchtlinge, wenn sie einreisen und in der an der Grenze gelegenen Aufnahmeeinrichtung festgehalten werden, dann zu ihren Verwandten reisen. Das ist zwar nicht gestattet, aber es ist üblich, seitdem es das Asylverfahren gibt. Also: Sie festzuhalten unter gefängnisartigen Bedingungen ist nicht zulässig.

Aber wenn der Bundesinnenminister sagt: 'Wir müssen wissen, wer zu uns kommt...' Wie soll man das hinkriegen, wenn Leute, die gerade mal über die Grenze gekommen sind und keine Pässe dabei haben - wenn die plötzlich durch das Land spazieren, ohne dass sie jemand festhalten kann? Gut, da muss man unterscheiden. Sie sagten ja, dass sie aus der Aufnahmeeinrichtung weiter gewandert sind. Wenn sie in der Aufnahmeeinrichtung waren, sind sie dort ja registriert worden, und dort findet auch eine erkennungsdienstliche Behandlung statt. Also alles, was die Sicherheitsbehörden an Personaldaten brauchen, ist ja behördlicherseits schon festgestellt worden.

Nach dem, was mir bekannt ist, wurde mitgeteilt: Noch bevor sie aufgenommen werden konnten, sind sie wieder verschwunden. Und Pässe hatten sie ohnehin nicht dabei. In der Regel hat ein Flüchtling heute keinen Pass mehr dabei, weil er sonst gar nicht hierher käme. Das ist seit den 80er Jahren so, seitdem hier eine Festung Europa aufgebaut worden ist. Im Übrigen: Wenn sie bedroht und verfolgt werden, haben sie gar keine Zeit mehr, sich einen Pass zu besorgen. Und wenn sie in ihren Herkunftsländern leben, haben sie in der Regel keinen Anlass, sich einen Pass zu besorgen. Wenn sie dann allerdings, bevor sie registriert wurden, sind weiterreisen, verlieren sie möglicherweise den Befreiungsgrund, um nicht bestraft zu werden. Denn die illegale Einreise ist zwar strafbar – wenn sich allerdings ein Flüchtling unverzüglich nach der Einreise bei den zuständigen Behörden meldet, bei der der Grenze am nächsten gelegenen Einrichtung, kann er nicht bestraft werden.

Nun sind die Flüchtlinge ja offenbar in Rumänien oder Bulgarien bereits registriert worden. Das zumindest wird vermutet, weil in dem LKW zerrissene Asylanträge waren, die auf Rumänien und Bulgarien hinweisen, und weil man an den Fingern wohl gesehen hat: Da wurden schon Fingerabdrücke genommen. Wenn man sie nun findet: Könnte man sie postwendend zurück nach Bulgarien bringen? Nicht postwendend, aber sie könnten festgehalten werden. Und da sie sich ja unerlaubt auf den Weg gemacht haben, gäbe es einen Haftgrund, die so genannte Dublin-Haft. Darauf könnte sich die Behörde stützen. Aber bevor eine Abschiebung nach Rumänien oder Bulgarien stattfinden kann, muss das Zustimmungsverfahren in die Wege geleitet werden. Nach den Dublin-Regelungen muss zunächst ein Ersuchen an den zuständigen Mitgliedsstaat gerichtet werden. Sie sagen, da wurden zerrissene Asylanträge gefunden. Dann ist Bulgarien auf jeden Fall für die Bearbeitung des Asylantrags zuständig. Aber die Überstellung setzt zunächst die Einholung der formalen Zustimmung durch die zuständigen Behörden von Bulgarien voraus.

Das Interview führte Dietmar Ringel, Inforadio