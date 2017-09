Video: rbb|24 | Interview zum Spiel Barcelona gegen Lissabon | 29.09.2017 | Marcus Heep

Als wenn man von München nach Hamburg nur Regionalbahn fahren könnte. Die Katalanen empfinden es als Degradierung der spanischen Regierung, dass es zwischen Barcelona und Valencia keine Schnellzugverbindung gibt. Aber nicht nur deshalb wollen in Berlin lebende Katalanen die Unabhängigkeit ihrer Heimat.



Die katalanische Regionalregierung will an ihrem geplanten Unabhängigkeitsreferendum festhalten. Allen Drohungen und Unterdrückungsversuchen aus Madrid zum Trotz. Falls am ersten Oktober die Mehrheit der Katalanen mit „Ja“ stimmt, soll 48 Stunden später die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien ausgerufen werden. Ob diese jedoch international anerkannt würde, bleibt fraglich. Wie gehen die "Exil-Katalanen" in Berlin und Brandenburg damit um. Können sie verstehen, dass die Region unabhängig werden möchte?



Von der EU im Stich gelassen

Gerard lebt seit elf Jahren in Deutschland, arbeitet als Wissenschaftler in Potsdam und wohnt mit seiner Familie in Berlin. Der Katalane hat sich immer auch als Europäer gefühlt. Inzwischen nicht mehr, zu sehr fühle er sich von der Europäischen Union im Stich gelassen, was die Situation in Katalonien betrifft.

In Katalonien haben wir nicht nur keinen eigenen Staat, sondern einen Staat, der gegen uns ist. Gerard

Viele Entscheidungen seien gefällt worden, um Madrid zu stärken, begründet Gerard den Wunsch nach mehr Autonomie. Ein Beispiel sei der Hochgeschwindigkeitsverkehr der Eisenbahn zwischen Barcelona und Valencia. Obwohl es die zweit- und drittgrößten Städte Spaniens sind, gibt es immer noch keine Schnellzugverbindung. Zum Vergleich: Das wäre so, als könnte man in Deutschland nicht von Hamburg nach München fahren. Von Berlin nach Neu-Brandenburg aber mit Tempo 250 im Stundentakt.

Madrid: destruktiv und repressiv

Wenn der spanische Zentralstaat mehr mit den Katalanen gesprochen hätte, hätten sich vielleicht gar nicht so viele für einen Unabhängigkeit ausgesprochen, meint Alexandra. Seit drei Jahren lebt sie in Deutschland und arbeitet als Unternehmensberaterin in Berlin. Sie fühlt sich stark mit ihrer Heimat verbunden und kann sich auch vorstellen wieder zurückzukehren. Auch sie spricht sich klar für mehr Unabhängigkeit der Region und gegen eine zu starken Madridfixierung aus.

Es sollte möglich sein, dass Barcelona weiterkommt. Nicht nur Madrid. Ich denke, die Region sollte mehr Autonomie kriegen. Alexandra

Rodriguez aus Nordwestspanien arbeitet im Max-Planck-Institut in Golm. Er könne sich ein Spanien ohne Katalonien vorstellen - aber darum gehe es zunächst gar nicht: "Ob Katalonien die Unabhängigkeit bekommt, oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Was ich aber nicht verstehen kann ist, wenn einem verboten wird, friedlich die eigene Meinung zu sagen." Die Kritik an der destruktiven Vorgehensweise der Regierung in Madrid teilt auch Laura: "Man setzt sich nicht gemeinsam an einen Tisch und hört sich an: was wollen sie, was sind die Forderungen, sondern fährt mit der vollen Wucht des Gesetzes auf. Das hat für mich nicht viel mit konstruktiver Auseinandersetzung zu tun, ich finde das eher repressiv."

Ich habe das Gefühl, da wird der politischen Debatte aus dem Weg gegangen. Laura

Die gebürtige Deutsche ist in Katalonien aufgewachsen, sieht es als ihre Heimat und kann deshalb die Katalanen gut verstehen. Trotzdem wünscht sie sich eine andere Zukunft für Spanien: "Es gibt die Galizier und die Basken, die Katalanen und die Andalusier im Süden - für mich wäre es ideal, wenn wir zu einem föderalen System kommen würden. Ein bisschen mehr Richtung Bundesländer, vielleicht auch ohne Monarchie."

