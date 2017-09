Der langjährige Berliner CDU-Abgeordnete Klaus Franke ist tot. Wie Parlamentspräsident Klaus Wieland am Montag mitteilte, starb Franke am vergangenen Samstag im Alter von 94 Jahren. "Mit Klaus Franke verlieren wir einen der profiliertesten Abgeordneten des Berliner Parlaments", so Wieland.

Die Eröffnung als Alterspräsident des ersten wiedervereinigten Berliner Parlaments am 11. Januar 1991 in der Nikolaikirche sei der Höhepunkt Frankes politischer Karriere gewesen, sagte der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Florian Graf. Zudem habe Franke in den 90er Jahren den Hauptausschuss im Abgeordnetenhaus etabliert und damit die Stellung des Parlaments als Kontrollorgan gegenüber dem Senat gestärkt. Der Hauptausschuss ist für alle Fragen des Haushalts- und Finanzwesens zuständig.

Franke, ein gebürtige Berliner, war von 1964 bis 1999 Abgeordneter im Berliner Parlament. Von 1983 bis 1986 war er Senator für Bau- und Wohnungswesen im damaligen West-Berlin.