Linke in Forst will kranken Bürgermeister abwählen

Die Linken-Fraktion in Forst (Spree-Neiße) will die Abwahl des erkrankten Bürgermeisters Philipp Wesemann (SPD) erreichen. Es sei nicht absehbar, wann dieser seine Arbeit wieder aufnehmen könne, sagte der Linken-Fraktionsvorsitzende Ingo Paeschke am Mittwochabend in der Stadtverordnetenversammlung. Die Stadt brauche aber einen hauptamtlichen Bürgermeister. Paeschke räumte den anderen Parteien zwei Wochen Zeit ein, sich dem Antrag anzuschließen.