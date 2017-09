Audio: rbb | 18.09.2017 | Amelie Ernst

Nur noch zwei Geflüchtete in Eisenhüttenstadt - Fast alle Flüchtlinge aus Schleuser-Lkw verschwunden

18.09.17 | 15:48 Uhr

Einen Laster mit mehr als 50 Menschen im Laderaum hat die Polizei am Wochenende in Brandenburg gestoppt. Die Menschen wurden zunächst in die Zentrale Erstaufnahem in Eisenhüttenstadt gebracht - am Montag waren aber fast alle von ihnen offenbar untergetaucht.

Fast alle Flüchtlinge, die in einem gestoppten Schleuser-Lkw in Brandenburg entdeckt wurden, haben inzwischen die Zentrale Erstaufnahme in Eisenhüttenstadt verlassen. Wie der Leiter der Einrichtung, Frank Nürnberger, am Montag dem rbb sagte, sind von den 50 Personen alle bis auf zwei verschwunden. Bei der Überprüfung der Zimmer seien nur noch ein Erwachsener und ein Minderjähriger angetroffen worden, so Nürnberg. Die anderen seien vermutlich auf eigene Faust zu Verwandten oder Bekannten weitergereist. Nürnberger rechnet damit, dass die Flüchtlinge in anderen Bundesländern Asylanträge stellen.

Mehr zum Thema Audio: Antenne Brandenburg | 18.09.2017 - Polizei vermutet organisierte Kriminalität Eine Bande ist möglicherweise für die Schleuser-Fahrt verantwortlich, die am Wochenende in Ostbrandenburg gestoppt worden ist. Von Anne Schmidt

Viele Bereits in Südosteuropa registriert

Die 50 Männer, Frauen und Kinder waren am Samstag auf der Autobahn 12 bei Müllrose (Oder-Spree) in einem Lkw entdeckt worden. Gegen den Fahrer des Lastwagens und einen weiteren mutmaßlichen Schleuser wurde inzwischen Haftbefehl erlassen.



Sie hatten angegeben, Iraker zu sein. Pässe hatten sie allerdings nicht dabei. Die Menschen waren zunächst in die Einrichtung in Eisenhüttenstadt gebracht worden und stellten dort auch Asylanträge. Die meisten waren aber bereits in Rumänien und Bulgarien registriert. Die Ausländerbehörde sollte deshalb eine Rückführung in diese Länder prüfen, wie der Sprecher der Bundespolizei, Jens Schobranski, dem rbb erklärte.

Ermittler vermuten Bande hinter Schleuser-Lkw

Der gestoppte Lkw wurde nach Einschätzung der Ermittler von einer Schleuser-Gruppe auf den Weg gebracht. "Wir gehen davon aus, dass hinter der Schleusung eine Bandenstruktur steckt", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) am Montag.



Die Behörde prüfe, ob es Zusammenhänge zu ähnlichen Einschleusungen in jüngerer Zeit im deutsch-polnischen Grenzgebiet gibt, hieß es weiter. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte dem rbb am Montag, es werde in Richtung Organisierter Kriminalität ermittelt.

Mehr Schleusungen an deutsch-polnischer Grenze

Die Bundespolizei registriert für das Jahr 2017 eine Zunahme von Schleusungen an der deutsch-polnischen Grenze. Das geht aus einem vertraulichen internen Lagebericht hervor, der dem rbb exklusiv vorliegt. Der am Wochenende auf der A 12 bei Müllrose gestoppte Laster sei der siebte Lkw-Schleusungsfall, den die Bundespolizei in diesem Jahr registriert hat. In den vergangenen Jahren waren solche Fälle kaum aufgetaucht. Bislang kamen Lkw-Schleusungen vor allem im süddeutschen Raum vor. Seitdem die Balkan-Route de facto geschlossen ist, gehen Beobachter davon aus, dass sich eine neue Flüchtlingsroute über Bulgarien, Rumänien und Polen entwickeln könnte. Gesicherte Erkenntnisse dazu hat die Bundespolizei bisher nicht. Die Dunkelziffer dürfte aber angesichts des hohen Verkehrsaufkommens im Grenzgebiet sehr hoch sein. In Frankfurt/Oder fahren in der Spitze bis zu 16.000 Lkw täglich über die Grenze.

Haftbefehl gegen Fahrer und mutmaßlichen Helfer

Bundespolizisten hatten den in der Türkei zugelassenen Lastwagen in der Nacht zu Samstag auf der Autobahn 12 Richtung Berlin bei Müllrose (Oder-Spree) kontrolliert. Auf der Ladefläche entdeckten die Beamten 34 Erwachsene und 17 Kinder oder Jugendliche. Ach von den Minderjähren seien ohne Familienangehörige unterwegs, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Gegen die zwei mutmaßlichen Schlepper, den türkischen Fahrer des Lkw und einen Syrer, der sich ebenfalls im Laderaum befunden hatte, wurde inzwischen Haftbefehl erlassen. Der 26-jährige Syrer verfügt den Angaben zufolge über einen rumänischen Flüchtlingsausweis. Bei seiner Befragung habe er widersprüchliche Angaben gemacht, hieß es. "Aufgrund einer Reihe weiterer Unstimmigkeiten, mussten die ermittelnden Bundespolizisten davon ausgehen, dass es sich bei dem Mann um einen weiteren Schleuser handelt."

Ermittler wollen Route rekonstruieren

Der Lastwagen wird derzeit noch weiter auf Spuren untersucht. Die Ermittler erhoffen sich unter anderem Aufschlüsse über die Route des Fahrzeugs, sowie Informationen über die Identität der Transportierten. Sendung: Brandenburg aktuell, 18.09.2017, 19.30 Uhr