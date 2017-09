Verwandte sollen vor Ort gewesen sein - Brandenburg will nach verschwundenen Flüchtlingen fahnden

19.09.17 | 20:06 Uhr

Der Aufenthaltsort der 48 aus Eisenhüttenstadt verschwundenen Flüchtlinge ist weiter unklar. Wenn sie sich nicht innerhalb einer Woche melden, sollen sie zur Fahndung ausgeschrieben werden, hat das Brandenburger Innenministerium nun vorgeschlagen.

Die 48 irakischen Flüchtlinge, die aus der Zentralen Erstaufnahme-Einrichtung in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) verschwunden sind, werden möglicherweise zur Fahndung ausgeschrieben. Die Bundespolizei solle das übernehmen, wenn nicht innerhalb einer Woche eine Meldung von ihnen vorliege, sagte am Dienstag der Sprecher des Brandenburger Innenministeriums, Ingo Decker. Die Zentrale Ausländerbehörde des Landes habe einen entsprechenden Vorschlag gemacht. Die Flüchtlinge waren am Wochenende in einem Schleuser-Lkw auf der Autobahn 12 bei Müllrose (Oder-Spree) entdeckt und anschließend nach Eisenhüttenstadt gebracht worden. Aber bereits am Montag waren 48 von den insgesamt 50 Irakern verschwunden.

Ministerium will noch ein paar Tage warten

Ministeriumssprecher Decker vermutet allerdings, dass sie sich in den nächsten Tagen bei den Behörden im Bundesgebiet melden würden. Es wäre nicht plausibel, dass sie es nicht tun. Denn unter anderem seien sie im Ausländerzentralregister erfasst. Der Anwalt für Migrationsrecht, Reinhard Marx, hatte im rbb erklärt, dass die Flüchtlinge mit ihrem Verschwinden ihre Aufenthaltserlaubnis verspielen würden. Sollten sie sich aber innerhalb von zwei Wochen zurückmelden, wären sie wieder aufenthaltsberechtigt. Auch deshalb hätte das Innenministerium der Bundespolizei vorgeschlagen, ein paar Tage zu warten, bevor sie nach den Flüchtlingen fahnden soll, so Decker.

Verwandte waren schon Samstag vor Ort

Das Innenministerium geht davon aus, dass die Männer, Frauen und Kinder zu Verwandten im Bundesgebiet weitergezogen sind. Es sei relativ naheliegend, dass die Familien Angehörige in Deutschland haben, sagte Decker. Zudem hätten unmittelbar, nachdem der Lkw auf der A12 von der Bundespolizei entdeckt worden war, schon erste Personen ihre Verwandten vor Ort bei der Bundespolizei in Frankfurt (Oder) abholen wollen. Bereits direkt nach der ersten Befragung durch die Bundespolizei seien die ersten Personen vorstellig geworden. Das spricht dafür, dass das Reiseziel ein anderes war als Eisenhüttenstadt, so der Sprecher weiter. Die Angehörigen wollten die Geflüchteten aufnehmen und mit ihren im Pkw weiterfahren. Der Leiter der Erstaufnahme-Einrichtung in Eisenhüttenstadt, Frank Nürnberger bestätigt, es seien Autos mit Bielefelder Kennzeichen gewesen, die dann in der Nacht zum Sonntag die Flüchtlinge aus der Einrichtung in Eisenhüttenstadt abgeholt hätten. Bundespolizei und ermittelnde Staatsanwaltschaft wollen derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben dazu machen.

Einhellige Kritik aus der Politik

Derweil kritisieren zahlreiche Abgeordnete das Verhalten der Flüchtlinge. Brandenburgs Linken-Fraktionschef Ralf Christoffers erklärte: Einfach zu verschwinden, sei ein Unding. Da stelle sich die Frage, wozu es einen Wachschutz gebe. Auch SPD-Landtagsfraktionschef Mike Bischoff sprach von einem schwer nachvollziehbaren Schritt der Geflüchteten: "Den Menschen wurde zunächst möglicherweise das Leben gerettet, jetzt sind sie sicher angekommen und nun schon wieder weg", so Bischoff. Man müsse akzeptieren, dass eine Erstaufnahme-Einrichtung keine Haftanstalt ist, "aber sie haben es missbraucht, dass sie die Einrichtung wieder verlassen durften". Der CDU-Fraktionsvorsitzende Ingo Senftleben sieht das ähnlich. Die Geflüchteten müssten für Gerichte und Behörden immer ansprechbar sein, so Senftleben. Für den innenpolitischen Sprecher der AfD-Landtagsfraktion, Thomas Jung, zeige der Vorfall das Ausmaß des Kontrollverlustes der deutschen Behörden. Axel Vogel von den Grünen glaubt dagegen, dass die Flüchtlinge über kurz oder lang wieder auftauchen würden und das Asylverfahren beginnen kann.

Viele bereits in Südosteuropa registriert

Die 50 Männer, Frauen und Kinder waren am Samstag auf der Autobahn 12 bei Müllrose (Oder-Spree) in einem Lkw entdeckt worden. Gegen den Fahrer des Lastwagens und einen weiteren mutmaßlichen Schleuser, der sich ebenfalls im Laderaum befand, wurde inzwischen Haftbefehl erlassen.



Sie hatten angegeben, Iraker zu sein. Pässe hatten sie allerdings nicht dabei. Die Menschen waren zunächst in die Einrichtung in Eisenhüttenstadt gebracht worden. Die meisten waren aber bereits in Rumänien und Bulgarien registriert. Die Ausländerbehörde sollte deshalb eine Rückführung in diese Länder prüfen, wie der Sprecher der Bundespolizei, Jens Schobranski, dem rbb erklärte.