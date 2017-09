Um den Bedarf in Berlin zu decken, müssen bis zum Jahr 2030 insgesamt 194.000 neue Wohnungen entstehen. Das teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen am Freitag mit. Diese Zahl ergebe sich aus der aktuellen Bevölkerungsprognose und dem Nachholbedarf der vergangenen vier Jahre.

Die meisten Wohnungen würden in den kommenden Jahren gebraucht, hieß es in der Mitteilung. Bis 2021 müssten insgesamt etwa 100.000 Wohnungen entstehen, also etwa 20.000 neue pro Jahr. In den nachfolgenden Jahren sinke dann der Neubaubedarf auf etwa 10.500 Wohnungen jährlich, so die Erwartung.