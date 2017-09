Umstrittener "Marsch für das Leben" in Berlin - Gegner von Abtreibung und Sterbehilfe demonstrieren

16.09.17 | 10:47 Uhr

Unter dem Motto "Die Schwächsten schützen. Ja zu jedem Kind" ziehen Abtreibungsgegner und sogenannte Lebensschützer am Samstag durch Berlin. Kritiker werfen den Teilnehmern religiösen Fundamentalismus vor.





Christliche Gegner von Abtreibung und aktiver Sterbehilfe rufen für Samstag in Berlin wieder zum "Marsch für das Leben" auf. Die Demonstration startet nach Angaben des Bundesverbandes Lebensrecht (BVL) mittags mit einer Kundgebung vor dem Reichstagsgebäude. Der Schweigemarsch soll am Nachmittag mit einem ökumenischen Gottesdienst enden. Der "Marsch für das Leben" steht in diesem Jahr unter dem Motto "Die Schwächsten schützen. Ja zu jedem Kind. Selektion und Abtreibung beenden".

Gegendemonstrationen geplant

In Berlin wird der "Marsch" zum 13. Mal vom Bundesverband Lebensrecht veranstaltet, einem Zusammenschluss von 13 Lebensschutzorganisationen. Im vergangenen Jahr hatten nach Angaben der Veranstalter mehr als 7.500 Teilnehmer aus ganz Deutschland an der Demonstration teilgenommen. Gegendemonstranten begleiteten den Zug. Abgesehen von Sitzblockaden blieb es nach Polizeiangaben friedlich. Kritiker werfen den Abtreibungsgegnern religiösen Fundamentalismus vor. Am Samstagvormittag wollen sich am Wittenbergplatz Feministinnen treffen, um für das Recht auf Abtreibung zu demonstrieren. Ziel der Route ist der Pariser Platz. Am Mittag marschiert um 13 Uhr zum selben Thema das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung vom Brandenburger Tor in Richtung Lustgarten.

Rückblick auf 2016 Protest gegen Abtreibung und Sterbehilfe - Tausende Teilnehmer beim "Marsch für das Leben" Sie sind gegen Abtreibung, pränatale Diagnostik und Sterbehilfe: Bei einem "Marsch für das Leben" zogen am Samstag mehrere tausend Teilnehmer durch Berlin. Die Kirchen sind gespalten in ihrer Haltung zu den Abtreibungsgegnern. Während die katholische Kirche sich an dem Marsch beteiligte, hatte die evangelische sich distanziert.



Erzbischof bittet um angemessenen Stil

In diesem Jahr wird der "Marsch für das Leben" neben der Deutschen Bischofskonferenz und dem Berliner Erzbischof Heiner Koch auch von mehreren Bundestagsabgeordneten unterstützt. So schickten der Kirchenbeauftragte der Unions-Bundestagsfraktion, Franz-Josef Jung (CDU), der scheidende Bundestagsvizepräsident Johannes Singhammer (CSU) und der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach Grußbotschaften. Zu dem bevorstehenden "Marsch" erklärte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, in der Gesellschaft werde es zunehmend "normal", Kinder während der Schwangerschaft auf ihre Gesundheit zu testen. Den vorgeburtlichen diagnostischen Möglichkeiten entsprächen jedoch nicht immer auch therapeutische Handlungsoptionen. Deshalb werde nicht selten eine Abtreibung an die Stelle fehlender Therapiemöglichkeiten gestellt. "Dem gilt es klar zu widersprechen", so Marx. Der Berliner Erzbischof Heiner Koch bittet die Teilnehmer der Veranstaltung, ihren Einsatz für den Schutz des Lebens auch in Inhalten und Stil ihres Auftretens angemessen zu vertreten. In einem Gastbeitrag für eine Zeitung schrieb Koch: "Nur so werden Sie Verständnis bei denen wecken können, die sich - aus welchen Gründen auch immer - dieser Bewegung nicht anschließen wollen". Christen könnten sich nur dann glaubwürdig für den Lebensschutz einsetzen, wenn sie gleichzeitig "zur Lebensgefährdung etwa in der Flüchtlingsfrage nicht schweigen".

Evangelische Kirche und katholische Laien auf Distanz

Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz beteiligt sich wie in den Vorjahren nicht an der Veranstaltung. Anders als der Bundesverband Lebensrecht stehe die Landeskirche nach Angaben einer Sprecherin für eine ergebnisoffene Schwangerschaftskonfliktberatung, die die Gewissensentscheidung der Frauen und Paare unterstützt. Die Kirchenleitung unterstütze die Arbeit oder Aktivitäten des Bundesverbandes Lebensrechts nicht und begründet dies mit "inhaltlichen Differenzen und der aggressiven Art und Weise, in der der Verband seine Positionen vertritt". Bei den bisherigen zwölf "Märschen" durch die Berliner Innenstadt wurden unter anderem Fotos mit abgetriebenen Embryonen mitgeführt.

In diesem Jahr unterstützt auch der Diözesanrat der Katholiken im Erzbistum Berlin - die Laienvertretung der Berlin Katholiken - die Veranstaltung nicht uneingeschränkt. Man verstehe, "dass besonders plakative Formen des Protestes wie bei diesem 'Marsch' nicht jedermanns Sache sind und von manchem als der Sache nicht förderlich angesehen werden können", hieß es in einer Erklärung von Anfang der Woche. Bereits im Mai wurde ein Antrag, die Gläubigen des Erzbistums zur Teilnahme an dem Marsch aufzurufen, von einer großen Mehrheit der Vollversammlung abgelehnt.



Sendung: Inforadio, 16.09.2017, 10:30 Uhr