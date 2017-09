Kriminalität in Berlin - Mobile Videoüberwachung startet an Brennpunkten

19.09.17 | 19:14 Uhr

Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt hatte Innensenator Geisel (SPD) mehr Videoüberwachung angekündigt. Jetzt soll es losgehen: An mehreren kriminalitätsbelasteten Orten wie dem RAW-Gelände kommen mobile Videowagen zum Einsatz.

Die Berliner Innenbehörde will in Kürze mit dem verstärkten Einsatz von Videoüberwachung beginnen. Fünf mobile Videowagen sollen "zeitnah" an kriminalitätsbelasteten Orten aufgebaut werden, wie die Senatsinnenverwaltung am Dienstag mitteilte. Als Beispiele wurden genannt: das Kottbusser Tor in Kreuzberg

der Leopoldplatz im Wedding

der Alexanderplatz in Mitte

das RAW-Gelände in Friedrichshain Innensenator Andreas Geisel (SPD) habe inzwischen die zehn Orte, die als kriminalitätsbelastet eingestuft sind, besucht, "um sich persönlich einen Eindruck von der jeweiligen Situation zu verschaffen", hieß es.



Pressetermin am Donnerstag

Am Donnerstag wollen Geisel und Polizeipräsident Klaus Kandt am RAW-Gelände in Friedrichshain die Technik der Öffentlichkeit vorstellen. Die Polizei hofft auf einen Abschreckungseffekt gegen Taschendiebe und andere Kriminelle. Derzeit versucht die Polizei, mit vielen Einsatzkräften besonders am Wochenende die Kriminalität zurückzudrängen. Mobile oder auch fest aufgestellte Kameras wären auf Dauer billiger.

Videoüberwachung bleibt umstritten

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz war in Berlin der Ruf nach mehr Videoüberwachung laut geworden. Allerdings ist sich die rot-rot-grüne Koalition bei dem Thema nicht einig: Während Geisel ankündigte, die derzeitigen rechtlichen Möglichkeiten so weit wie möglich auszureizen, ist die Linke strikt gegen mehr Videoüberwachung, die Grünen sind weitgehend dagegen. Auf der anderen Seite hatte sich ein Bündnis für mehr Videoüberwachung gebildet, dem unter anderem der ehemalige Justizsenator Thomas Heilmann (CDU) und Neuköllns Ex-Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD) angehören.