Berliner Politiker, Unternehmen und Wissenschafter beraten am Mittwoch, wie Diesel-Fahrverbote in der Stadt verhindert werden können. Mit dabei BVG, Taxi-Innung und BSR. Deren Chefin Tanja Wielgoß erklärt vorab im rbb, wie schwer ein Abschied vom Diesel ist.

Im Kampf gegen hohe Stickoxidwerte in Berlin erwartet die Vorstandsvorsitzende der Berliner Stadtreinigung (BSR), Tanja Wielgoß, dass bei Fahrverboten für Diesel erst einmal der "verzichtbare Verkehr in den Fokus genommen wird". Bei Spezialfahrzeugen wie Müllautos sei die Umstellung auf umweltfreudlichere Techniken nicht einfach und auch nicht billig. Wielgoß fordert beim Umgang mit Dieselfahrzeugen daher eine "differenzierte Strategie".



Die BSR-Chefin betonte, die Berliner Stadtreinigung sei im Vergleich zu anderen Städten schon jetzt sehr gut aufgestellt: Rund 150 Fahrzeuge in der Müllflotte - also die Hälfte - würden mit Biogas fahren. Damit sei man "ganz weit vorne".

Bei den Reinigungsfahrzeugen, wie den Schnee-Kehrmaschinen, sei es aber z.B. schlecht möglich, auf Elektroantrieb umzustellen, weil nicht so oft Pausen zum Aufladen eingelegt werden könnten. Für viele Spezialfahrzeuge gebe es kaum andere Angebote auf dem Markt. "Bei Müllautos gibt es nicht so wahnsinnig viele Alternativen aktuell," sagte Wielgoß. Laut dpa liegt bei der BSR die Quote alternativer Antriebe unter allen 1.700 Betriebsfahrzeugen liegt bei knapp 14 Prozent.