In der Auseinandersetzung um die Geschäfte der nordkoreanischen Botschaft in Berlin hat die Vertretung des Landes den Mietvertrag mit dem Cityhostel auf ihrem Gelände gekündigt. Das bestätigte das Auswärtige Amt auf Anfrage von rbb|24. Zunächst hatte der "Tagesspiegel" berichtet. Die Bundesregierung will die Geschäftstätigkeiten der nordkoreanischen Botschaft in der Glinkastraße in Berlin-Mitte bereits seit Monaten erheblich einschränken. Dazu gehört etwa die Schließung des Hostels. Damit soll verhindert werden, dass Geld, das in Deutschland erwirtschaftet wird, unter anderem in das Atomwaffen-Programm Nordkoreas fließt.

Nach einer Medienrecherche hat Nordkorea einen Teil seines großen Botschaftsgeländes in Berlin untervermietet, um Devisen zu erwirtschaften. Laut Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" dienen die Botschaften der Diktatur weltweit dazu, die internationalen Finanzsanktionen zu unterlaufen.