Das Amtsgericht Potsdam hatte Jürgens im Februar dieses Jahres zu 14 Monaten Haft auf Bewährung und zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er sich bei der Landtagsverwaltung über zehn Jahre hinweg insgesamt 87.000 Euro an Fahrtkosten- und Mietkostenzuschüssen erschlichen habe. Die Vorsitzende Richterin bescheinigte dem Angeklagten eine hohe kriminelle Energie. Zudem verurteilte das Gericht Jürgens wegen Wahlfälschung, denn er kandidierte auch für den Kreistag Oder-Spree, obwohl er dort mutmaßlich nicht wohnte.

Staatsanwaltschaft und Jürgens selbst hatten gegen das Urteil Rechtsmittel eingelegt. In dem bevorstehenden Berufungsverfahren möchte die Staatsanwaltschaft eine höhere Strafe erreichen, die Verteidigung strebt einen Freispruch an. Der heute 37-jährige Peer Jürgens zog im Jahr 2004 mit 24 Jahren in den Landtag ein. Er galt damals als Nachwuchshoffnung der Linken in Brandenburg.