Audio: Antenne Brandenburg | 20.09.2017 | Ronald Schleif

Untergetaucht auf Fuerteventura - Pogida-Gründer Müller wartet in Spanien auf Auslieferung

20.09.17 | 08:07 Uhr

Seit Monaten wurde Christian Müller - Gründer der Pogida-Bewegung - mit internationalem Haftbefehl gesucht. Anfang September haben ihn spanische Ermittler auf Fuerteventura festgenommen. Er wartet nun auf seine Auslieferung nach Brandenburg.



Der Gründer der Pegida-Bewegung in Potsdam, Christian Müller, wartet in einem spanischen Gefängnis auf seine Auslieferung. Die Potsdamer Staatsanwaltschaft rechnet damit, dass Müller jetzt zügig überstellt wird, wie die Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) am Mittwoch berichten.

Ermittler kamen durch Facebook-Einträge auf Spur

Müller wurde vor knapp zwei Wochen auf Fuerteventura festgenommen. Der 34-Jährige wurde seit Monaten mit einem europaweiten Haftbefehl gesucht. Der vielfach vorbestrafte Gewalttäter tauchte nach einer Verurteilung des Potsdamer Landgerichts, unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und Bedrohung, ab. Die Ermittler kamen offenbar durch Facebook-Einträge von Müller auf seine Spur. Wie die PNN schreibt, hat Müller einige spanische Gefängnisse auf den Kanaren von innen gesehen. Zunächst sei er ein Wochenende lang in einem Übergangsgefängnis in der Inselhauptstadt Puerto del Rosaria gewesen, dann in einer Einrichtung auf Lanzarote. Derzeit sitze er auf Gran Canaria ein und warte auf seine Auslieferung.



Hat Müller die Pogida-Kasse mitgehen lassen?

Dem Bericht zufolge soll Müller eine größere Summe Geld in eine Tanzbar investiert haben. Als Chefin sei seine Lebenspartnerin Anika K. aufgetreten, er als Angestellter. Woher Müller das Geld für das Lokal hatte, in dem Schlagerabende oder Tanzkurse stattfanden, sei unklar. Potsdamer Weggefährten hätten ihm vorgeworfen, Geld aus der Pogida-Kasse gestohlen zu haben, was Müller jedoch auf Facebook bestritten habe, ebenso wie untergetaucht zu sein. Wie es weiter heißt, ist das Lokal zwei Tage nach Müllers Festnahme geschlossen worden. Auch Müllers Lebensgefährtin wolle wohl alsbald nach Deutschland zurückzukehren. Es heißt, sie erwarte Zwillinge.

16 mal verutreilt und fünf Jahre Haft hinter sich

Im Februar 2016 hatte das Amtsgericht Potsdam Müller zu einer Haftstrafe von einem Jahr ohne Bewährung verurteilt, weil er auf einer Party zwei andere Gäste verprügelt hatte. Zudem war er ohne Führerschein Auto gefahren. Müller ist ein Intensiv-Straftäter, er wurde wegen diverser Straftaten bereits 16 Mal verurteilt und saß insgesamt rund fünf Jahre im Gefängnis. Müller hat seit Anfang 2016 in Potsdam zahlreiche Protestveranstaltungen gegen den Zuzug von Flüchtlingen organisiert. Als Müllers kriminelle Vergangenheit bekannt wurde, hat die Pogida-Bewegung erheblich an Zustimmung verloren.