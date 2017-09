Ihren Namen will sie nicht verraten. Zu sehr fürchtet die junge Frau, dass ihr ihre Kritik am Ende Schwierigkeiten einhandeln könnte. Wir nennen sie Fiona* und treffen sie in ihrer kleinen Küche irgendwo im Norden von Berlin. Die Mittdreißigerin arbeitet an einer Haupt- und Realschule, in einem für seine Problemschulen bekannten Bezirk. Für sie, die studierte Naturwissenschaftlerin ist der Lehrerberuf eine solide, berufliche Perspektive, wäre nur der Einstieg in ihren Traumberuf nicht so albtraumhaft. "Wir haben in den Seminaren immer wieder welche, die sich 'ausheulen', weil es unmöglich ist, Unterricht zu machen in ihren Klassen und die wirklich daran denken, hinzuschmeißen", sagt sie.