Pacu Reinickendorf Samstag, 30.09.2017 | 10:41 Uhr

Ich halte auf Dauer davon nichts, wenn diese auch nicht regelmäßig und auf Jahre weiter geschult werden.

Ich habe mich dagegen entschieden Quereinsteiger zu nachen und habe mich um ein Zweitstudium als Grundschullehrer bemüht und auch angenommen. Ich möchte auch in Zukunft in Berlin arbeiten. Nachteil ich stehe der Schule erst in 5 Jahren zur Verfügung. Aber leider kann man jetzt nicht sagen wie viele von 240 FU Studenten in 5 Jahren mit mir die Ausbildung beenden (abbrecher oder Leute die länger brauchen). Viele gehen dann auch in andere Bundesländer zurück was man evtl. auch überdenken sollte das man Lehrern die an Berliner Uni ausgebildet werden auch danach fest einplant bzw. Die in Berlin zumindest auch so gut bezahlt und fest einstellt das es keinen Unterschied macht ob man Beamter ist oder Grundschullehrer oder in einer Berufschule lehrt. Sind die Kinder in den ersten 4-6 Schuljahren schon nicht auf der Höhe, dann sind sie es oft danach auch nicht mehr.