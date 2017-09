Brandenburgs Bildungsminister tritt zurück - Baaske mit zwei a

26.09.17 | 13:03 Uhr

Nach dem desaströsen Wahlergebnis für die Bundes-SPD muss Brandenburgs Ministerpräsident auch noch auf einen seiner beliebtesten Minister verzichten: Günter Baaske tritt zurück. Der Schritt nach ganz oben blieb ihm verwehrt - wohl auch, weil er zum rücksichtslosen Machtmenschen nicht geboren ist.

Mit zwei schmalen Sätzen stellte er sich vor: "Mein Name ist Baaske. Baaske mit zwei a, Günter ohne h". 2002 war das und fortan war Baaske mit zwei a Brandenburgs Minister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen. Einer von Matthias Platzecks Kronprinzen: Der Ministerpräsident und SPD-Parteifreund hatte ihn aus dem Landratsamt Potsdam-Mittelmark ins Kabinett geholt. Baaske, geboren 1957 in Belzig, bewährte sich schnell. 2004 meisterte er die undankbare Aufgabe, den Brandenburgern im hitzigen Landtagswahlkampf die umstrittenen Hartz-IV-Reformen zu vermitteln. Die SPD blieb stärkste Partei und Baaske gewann seinen Wahlkreis Potsdam-Mittelmark II mit großem Vorsprung. Das war Empfehlung genug für Höheres.

Brandenburgs Bildungsminister Baaske (SPD) hat am Dienstagmorgen seinen Rücktritt aus persönlichen Gründen erklärt. Der 59-Jährige will mehr Zeit für seine Familie haben. Er hielt am Dienstagmorgen eine bewegende Rede vor der Fraktion.



Keimzeit-Manager und Turbine-Präsident

Eines fiel auf, wenn man Baaske auf einem der zahllosen Pressetermine erlebte, die Minister jährlich abreißen: Er konnte sofort Nähe zu seinen Gesprächspartnern schaffen, egal ob im Seniorenheim, in der Werkstatt für Behinderte oder in einer Willkommensklasse für geflüchtete Kinder. Wo andere Anzugträger etwas unbeholfen im Raum herumstaksten, ging Baaske einfach zu denen hin, um die es an diesem Tag eigentlich ging. Mit den Jüngsten konnte er besonders gut, schließlich hatte er gerne als Lehrer gearbeitet. Das war noch zu DDR-Zeiten, als Baaske Mathe und Physik unterrichtete. In Niemegk, Borkheide und an einer Gehörlosenschule in Ost-Berlin. 1989 begann er, sich politisch zu engagieren, als Mitbegründer des "Neuen Forum Belzig" und der SDP im Kreis Belzig. Er managte die Band Keimzeit aus seiner Heimat ein paar Jahre lang, nebenberuflich. Den Frauen-Fußballklub Turbine Potsdam führte Baaske als ehrenamtlicher Präsident neun Jahre lang.

Praktikum auf dem Bau

Auch das zeigt die Seite, die Baaske neben seinem Mandat immer gepflegt hat: sich mit anderen Dingen beschäftigen, das Leben genießen, den Kontakt zur Außenwelt nicht verlieren. Er lebt im Bad Belziger Stadtteil Lütte, einem kleinen, eingemeindeten Dorf. Bis heute legt Baaske ab und zu gerne als DJ auf Partys auf, fährt Motorrad und Kanu, radelt und angelt. Krawatten lässt er im Schrank, wann immer es geht. Vielleicht hat ihn diese Nahbarkeit bei vielen Brandenburgern so beliebt gemacht. Als Politiker im Brandenburger Landtag machte Baaske jeden Sommer eine Woche Praktikum in unterschiedlichen Jobs: Als Bauarbeiter auf dem Gerüst, im Straßenbau, bei der Müllabfuhr, und in der Kita. Freiwillig und während seines Urlaubes, auch dann, als die Journalisten mit den Kameras längst wieder abgezogen waren. "Der Weg in die Politik hatte sich einfach ergeben. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wieder zu unterrichten", hat Baaske der "Berliner Morgenpost" gesagt.

Angeln, Radfahren, Musik - mit mehr Freizeit kann Günter Baaske genug anfangen. Vor allem aber wolle er sich um seine kleine Tochter kümmern, sagt er.

Kein Politiker für "House of Cards"

2004 wurde er SPD-Fraktionsvorsitzender und gab den Job als Sozialminister für die nächsten Jahre ab. Aber schnell wurde klar, dass er mit dieser Rolle fremdelte. Endlose Sitzungen aushalten, harte Konflikte austarieren, Kompromisse machen, aber sich im Zweifelsfall auch rücksichtslos durchsetzen, das lag ihm weniger. Eigentlich wäre er mit seiner nahbaren, offenen Art und seiner großen Erfahrung in der Brandenburger SPD auch ein Kandidat für den Job als Ministerpräsident gewesen. Aber die nötigen Skrupel und das Machtbewusstsein für diese Rolle gingen ihm ab, er wollte wohl auch nie dorthin. Minister war Baaske schon gern, aber mehr musste nicht sein. Nachdem in den Koalitionsverhandlungen 2014 das Sozialministerium an die Linke fiel, übernahm Baaske das Ressort Bildung, Jugend und Sport. Hier musste er Kritik einstecken. Unterrichtsausfall, fehlende Stellen, viele Schulabbrecher - Baaske kündigte unter anderem an, tausende neue Lehrer einstellen zu wollen und die Bezahlung anzugleichen. Aber trotz aller Fortschritte: Auch zum neuen Schuljahr 2017 sind viele Probleme noch nicht gemeistert. Die Schülerzahlen werden in den kommenden Jahren in einigen Regionen stark ansteigen und besonders in Fächern wie Kunst, Musik, Sport und Sachkunde sind Brandenburgs Lehrerzimmer dafür nicht ausreichend besetzt. Lehrerverbände warfen dem Minister vor, sich nicht ernsthaft mit ihren Anliegen zu beschäftigen. Der hatte ihnen die Schuld an gescheiterten Tarifverhandlungen gegeben. Eine peinliche Panne musste Baaske im vergangenen Mai verantworten: Mathe-Abiturienten bekamen Aufgaben gestellt, die im Unterricht gar nicht vorgekommen waren. Daraufhin durften mehr als 6.000 Schüler ihre Abi-Prüfung im Juni ein zweites Mal schreiben.

"Jetzt muss ich mich um meine Familie kümmern"

Nach drei anstrengenden Jahren als Bildungsminister macht Baaske nun Schluss. Einen Tag nach dem deströsen Ergebnis der SPD bei der Bundestagswahl erklärte er überraschend seinen Rücktritt - aus persönlichen Gründen. Bei der Ansprache am Morgen vor der Fraktion in Potsdam sei es emotional zugegangen, so beschrieb ein Sprecher die Stimmung. "Jetzt muss ich mich um meine Familie kümmern", sagte Baaske am Montag. Erst am Wochenende hat er zum zweiten Mal geheiratet. Das Hochzeitsfoto vom Sonntag zeigt das Paar barfuß am Strand. Mit seiner Frau Anne, Geschäftsführerin der AWO-Brandenburg, hat Günter Baaske eine fünfjährige Tochter. Dazu kommen drei erwachsene Kinder aus erster Ehe und Enkel. "Ich weiß, dass man sich gerade wenn die Kinder so klein sind, intensiv um sie kümmern muss", sagte Baaske.

Ich habe viel Lob bekommen. Mehr als ich dachte, das muss ich zugeben." Günter Baaskes Resumée nach seinem Rücktritt

Aus acht Jahren wurden 15

Die nächsten Landtagswahlen sind im Jahr 2019, Baaske wird in wenigen Wochen 60 Jahre alt, das Ende der Karriere als Berufspolitiker ist ohnehin in Sicht - noch dazu angesichts der gegenwärtigen Schwäche der SPD im Land. Seine 39 Jahre alte Frau ist ebenfalls bei den Sozialdemokraten, sie kandidierte schon 2014 auf einem Listenplatz für die Landtagswahlen. Weil Baaske nun zur Seite tritt, würde der Name seiner Frau nicht mit seinem Amt verbunden, falls sie größere politische Ambitionen hat. Sein Mandat als Landtagsabgeordneter will Baaske allerdings behalten, er wolle die Zeit nun nutzen, sich mehr um seinen Wahlkreis kümmern zu können, sagte er am Montag. Eigentlich habe er nur vorgehabt, höchstens acht Jahre in der Landesregierung zu bleiben: "Daraus sind 15 Jahre geworden."

Mit Informationen von Thomas Bittner Sendung: Inforadio, 26.09.17, 10 Uhr