Hatten Brandenburger Erstaufnahme verlassen - Bislang zehn verschwundene Flüchtlinge wieder aufgetaucht

22.09.17 | 17:57 Uhr

50 Flüchtlinge hatte die Brandenburger Polizei in einem Schleuser-Lkw entdeckt und in die Erstaufnahme nach Eisenhüttenstadt gebracht. Doch am nächsten Tag waren 48 von ihnen verschwunden. Nach und nach tauchen sie bei Behörden in anderen Bundesländern auf.

Weitere aus der Erstaufnahme-Einrichtung in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) verschwundene Flüchtlinge haben sich inzwischen bei den Behörden gemeldet. Das brandenburgische Innenministerium in Potsdam teilte am Freitag mit, man wisse von zehn Menschen, die in anderen Bundesländern Asylanträge gestellt hätten. Sechs Flüchtlinge wurden demnach in der Erstaufnahme-Einrichtung im bayerischen Regensburg registriert, ein weiterer Flüchtling meldete sich bei der Regierung von Oberbayern. Darüber hinaus sei ein Flüchtling in Braunschweig aufgetaucht. Am Donnerstag war bereits bekannt geworden, dass zwei Flüchtlinge in Berlin Asylanträge gestellt hatten.

Viele der Flüchtlinge in anderen Ländern registriert

Am vergangenen Wochenende hatte die Bundespolizei auf der Autobahn 12 im Grenzgebiet bei Frankfurt/Oder in Richtung Berlin einen Schleuser-Lastwagen gestoppt. Auf der Ladefläche befanden sich 50 Flüchtlinge sowie ein mutmaßlicher syrischer Komplize der Schleuser. Der Mann sowie der türkische Fahrer des Lkw wurden festgenommen und sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Die 50 Flüchtlinge, darunter 17 Kinder oder Jugendliche, waren zunächst in die Erstaufnahme in Eisenhüttenstadt gebracht worden. 48 von ihnen waren am vergangenen Montag aus der Einrichtung verschwunden. Der Leiter der Erstaufnahme, Frank Nürnberger, hatte nach ihrem Verschwinden erklärt, er gehe davon aus, dass die Flüchtlinge auf eigene Faust zu Verwandten und Bekannten weitergereist seien und nun in anderen Bundesländern Asylanträge stellen würden. Allerdings sollen einige von ihnen sich bereits in Rumänien und Bulgarien haben registrieren lassen. Das Brandenburger Innenministerium hatte angekündigt, die verschwundenen Flüchtlinge zur Fahndung auszuschreiben, sollten sie sich nicht innerhalb von einer Woche melden.

