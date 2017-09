Wie das Bundespräsidialamt am Mittwoch mitteilte, gehen die Ehrungen an Menschen, die sich im sozialen Bereich sowie in Wissenschaft und Kultur engagieren. Konkret handelt es sich um den Schriftsteller Friedrich Christian Delius, die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck, die Schauspielerin Christiane Paul, den Lehrstuhlinhaber für Ältere Kirchengeschichte an der Humboldt-Universität, Christoph Markschies, den Regisseur und Autor Andres Veiel sowie die Publizistin und Friedenspreis-Trägerin Carolin Emcke. Emcke bringe sich immer wieder mit wichtigen Denkanstößen in die gesellschaftspolitische Debatte ein, hieß es zur Begründung.

Auch die Tanzpädagogin Simone Meuche aus Neuenhagen (Märkisch-Oderland) erhält einen der Orden. Sie ist die einzige Brandenburgerin von bundesweit 30 Persönlichkeiten, die am 4. Oktober in Schloss Bellevue von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Verdienstorden der Bundesrepublik geehrt werden.

