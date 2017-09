Eigentlich gilt der Rechnungshof als Hort der Sparsamkeit. Doch nun verlangt die Führungsetage mehr Geld. Um das zu finanzieren, will Rechnungshof-Chefin Claßen-Beblo Stellen im Haus einsparen. Der Senat reagiert eher zurückhaltend auf den Wunsch der Kontrolleure.

Über das Thema sei am Dienstag im Senat beraten worden, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) auf einer Pressekonferenz. Eine Entscheidung sei aber nicht getroffen worden. Geisel nannte es zwar angemessen, über bessere Vergütungen nachzudenken. Aber die Zahl der Mitarbeiter als Gegenfinanzierung zu reduzieren, darüber sei sehr kritisch diskutiert worden, so der Innensenator.

Landesrechnungshof-Präsidentin Marion Claßen-Beblo hatte angesichts der anstehenden Haushaltsberatungen angekündigt, eine Gehaltserhöhung für die gesamte Führungsetage durchsetzen zu wollen. Als Begründung führt sie zahlreiche unbesetzte Stellen an. Zudem würden andere Bundesländer besser zahlen, schreibt sie in einem Schreiben an das Berliner Abgeordnetenhaus, über das der "Tagesspiegel" zuerst berichtet hat.

Im Gegenzug zur Besoldungserhöhung sollten zwölf Stellen in den mittleren Besoldungsgruppen wegfallen. Möglich mache die Einsparung eine Neuordnung der Behörde, die derzeit umgesetzt werde, so Claßen-Beblo.

Am Mittwoch soll im Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses darüber beraten werden.

Sendung: Inforadio, 12.09.2017, 18:00 Uhr