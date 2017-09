Mehrheit der Initiatoren aus Berlin - Junge Initiative will SPD durchlässiger machen

29.09.17 | 18:08 Uhr

Trotz Niederlage bei der Bundestagswahl freut sich die Berliner SPD derzeit über zahlreiche neue Eintritte. Doch es soll noch mehr passieren: Die Initiative "SPD++", deren Initiatoren mehrheitlich aus Berlin kommen, will die Partei durchlässiger machen.

Eine neue Initiative von SPD-Mitgliedern mit dem Namen "SPD++" will die Partei durchlässiger machen und dabei digitale Kommunikation besser nutzen. Die Initiatoren der Freitag bekannt gewordenen Aktion kommen mehrheitlich aus Berlin und sind sich einig darin, dass sie SPD "ein organisationspolitisches Upgrade" braucht. Sie wünschen sich "ein Aufbrechen des Ortsprinzips in den Fachgremien der Partei".



Über 2.000 Neueintritte bei der Berliner SPD

Hintergrund der Initiative ist sicherlich auch das schlechte Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag. Trotzdem kann sich die Berliner SPD derzeit über zahlreiche Eintritte freuen. Die Partei spricht sogar von einer "Eintrittswelle", die am Wahlsonntag um 18 Uhr begonnen habe: Innerhalb von fünf Tagen seien 309 neue Parteimitglieder dazugekommen, sagt Sprecher Ralf Höschele am Freitag - 118 davon seien Wiedereintritte.



Mehr Migrationshintergrund, mehr Frauen, mehr Junge

Nach dem Willen der neuen Initiative sollen die Parteimtiglieder nun in Zukunft dezentral und ortsunabhängig ihr Wissen zu Spezialthemen einbringen können. Dafür sollen Online-Themenforen geschaffen werden. Überregional vernetzt könnte man dort etwa über Umwelt oder Digitales diskutieren, statt im Ortsverein über Spielplätze und Umgehungsstraßen. Aus den Themenforen sollen Delegierte zu Parteitagen fahren und ihre Positionen einbringen. Bislang bestimmen maßgeblich Kreisvorsitzende und Unterbezirkschefs über die Zusammensetzung von Parteitagen.



Ziel sei es außerdem, mehr Vielfalt in die SPD zu bringen: Mehr Menschen mit Migrationshintergrund, mehr Frauen, mehr Junge. Delegierten- und Listenplätze sollen häufiger an Parteimitglieder vergeben werden, die diese Funktion nicht schon in der Vorperiode ausgeübt haben. 25 Prozent der Mitglieder in der Parteiführung sollen jünger als 35 sein.

Juli Zeh unterstützt "SPD++"

Die Initiative hat bereits prominente Unterstützer: etwa die im Havelland lebende Bestseller-Autorin Juli Zeh, Björn Böhning, den Chef der Berliner Senatskanzlei, den ehemaligen Kultur-Staatssekretär Tim Renner oder die SPD-Bundestagsabgeordnete Cansel Kiziltepe aus Kreuzberg.

Mit ihren Ideen erinnert die Initiative an Grundsätze der im April in Berlin gegründeten Partei "Demokratie in Bewegung", die bei der Bundestagswahl rund 60.000 Stimmen erhielt. Die Initiatoren von "SPD++" wollen dazu beitragen, dass die vielen neuen Parteimitglieder, die die SPD seit Jahresanfang gewonnen hat, dauerhaft in der Partei bleiben und leichter teilhaben können.

Mitgliederzuwachs in Brandenburg und Berlin 2017

Seit Jahresanfang vermeldet die Berliner SPD bislang 2.228 Neueintritte. Für das Jahr 2015 hatte die Partei in Berlin noch einen Rückgang der Mitgliederzahlen um 143 erlebt. Auch die SPD Brandenburg verzeichnen in diesem Jahr bisher einen starken Mitgliederzuwachs: Matthias Beigel, stellvertretender Landesgeschäftsführer der SPD Brandenburg, spricht von "knapp über 400 Neueintritten" bislang in diesem Jahr. In anderen Jahren habe es insgesamt nur zwischen 150 und 200 Neueintritten gegeben.