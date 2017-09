Die Potsdamer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Landtagsvizepräsident Dieter Dombrowski (CDU). Ein Sprecher der Behörde bestätigte dem rbb einen Bericht der "Potsdamer Neuesten Nachrichten". Es gehe um die Abrechnung von Fahrtkosten. Bei der Nutzung von Dienstfahrzeugen habe es möglicherweise Unregelmäßigkeiten gegeben.

Die Staatsanwaltschaft spricht von einem möglichen finanziellen Schaden im "unteren dreistelligen Bereich". Nach ihren Angaben kam der Hinweis darauf aus der Landtagsverwaltung. Daraufhin seien in der vergangenen Woche Räume im Landtag durchsucht worden. Dombrowski ist seit Herbst 2014 Vize-Präsident des Brandenburgischen Landtags.

Dombrowski hat den Vorwurf finanzieller Unregelmäßigkeiten zurückgewiesen.

Er erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme, er sei sich keiner Schuld bewusst und wolle mit der Staatsanwaltschaft vollständig kooperieren. Er geht unter anderem auf die Vorwürfe ein, er habe eine Zweitwohnung in Potsdam sowie Fährtickets nicht korrekt abgerechnet. All das sei bereits ausgeräumt, so der CDU-Politiker.





