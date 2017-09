Hier werden in Berlin neue Schulen gebaut

Berlin braucht mehr Schulen, weil mehr Menschen in die Stadt ziehen. Der Senat hatte schon ein Neubauprogramm beschlossen, jetzt drückt er auf die Tube: Die Schulen sollen schneller gebaut werden als geplant. Wo genau, steht jetzt fest.

Berlin plant nach Angaben der Bildungsverwaltung 51 neue Schulen bis zum Schuljahr 2020/21. Besonders in Lichtenberg und Pankow sollen zusätzliche Schulen entstehen.

Die Schulen sollen schneller gebaut werden als bisher geplant. Statt rund sieben bis zehn Jahre soll es in einem Modellvorhaben nur noch fünf Jahre dauern, sie zu errichten.

Dafür sollen unter anderem Generalplaner und Generalunternehmer beauftragt werden. Vor allem bei der Baudurchführung soll Zeit eingespart werden, unter anderem durch Fertigteile für Wände und Decken.

Außerdem seien alle Schulbau- und Sanierungsmaßnahmen, die die Bezirke angemeldet hätten, in die Finanzplanung aufgenommen worden, sagte Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Mittwoch. In der Vergangenheit hätten Bezirke dagegen, wenn das Geld nicht ausreichte, warten müssen.