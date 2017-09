Offiziell wird der Tag der Deutschen Einheit in Mainz gefeiert, doch auch in Berlin und Brandenburg ist einiges los. Von Galopprennen, über Live-Musik bis hin zu Drachensteigen.

Die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit finden in diesem Jahr am 02. und 03. Oktober zwar in Mainz statt, aber auch in Berlin und Brandenburg kann gefeiert werden. In der Hauptstadt findet rund um das Brandenburger Tor, vom 01. bis zum 03. Oktober das Fest zum Tag der Deutschen Einheit statt. Am Sonntag startet die Veranstaltung um 13 Uhr unter dem Motto "Pop meets Classic" mit Auftritten des Opern-Performer Fernando Varela, The Dark Tenor, Sebastian Hämer, Mister ME und den Kicker Debs.

Am Montag wird dann das "Festival der Einheit" gefeiert. Sponsor ist auch schon wie in den vergangenen Jahren die Marke Coca-Cola. 2013 nannte der Brause-Brauer seine Einheits-Feierlichkeiten noch das "Coke Festival of Happiness", 2015 präsentierte die Marke dann bereits das "Festival der Einheit". Und in diesem Jahr kündigt die Marke "Das große Coca-Cola Festival der Einheit" an. Darüber wundern sich auch manche User auf Twitter.