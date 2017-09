Audio: Inforadio | 01.09.2017 | Leonard Wagenbreth

Überfüllte Grundschule im Wedding - Essen in vier, Pausen in zwei Schichten

01.09.17 | 12:04 Uhr

Gegessen wird in der Erika-Mann-Grundschule in Berlin-Wedding in vier Schichten, auf den Schulhof geht's in zwei. Denn die Schule ist hoffnungslos überfüllt. Und jetzt kommt sogar noch eine weitere Klasse hinzu - symptomatisch für Berlin. Von Leonard Wagenbreth



Zu wenig Platz, zu wenig Lehrer, aber immer mehr Schüler: Das ist – wie an vielen anderen Schulen Berlins – auch das Problem der Erika-Mann-Grundschule im Wedding. Lehrer und Eltern protestierten schon vor zwei Monaten gegen die Überfüllung ihrer Schule. Vor zwei Jahren musste auf dem ohnehin schon begrenzten Raum zusätzlicher Platz für zwei weitere Klassen freigemacht werden. Jetzt soll eine dritte neue Klasse hinzukommen. Die Auswirkungen auf den Schulalltag sind für Jan Krebs, den Vorsitzenden der Gesamtelternvertretung, fatal. "Wir sind ja schon jetzt in der Situation, dass in vier Schichten nacheinander in der Mensa gegessen wird, weil einfach nicht mehr Platz da ist. Und die Pause findet in zwei Schichten nacheinander statt, weil der Hof zu klein ist", sagt Krebs.

Neue Schulen sind geplant, aber nicht fertig

Das zeigt: Die Erika-Mann-Grundschule ist am Ende ihrer Möglichkeiten. Klassenübergreifendes Lernen ist für die neuen Klassen nicht mehr möglich. Für Tanz- und Theaterkurse fehlen Räume. Beides sind eigentlich Markenzeichen der Erika-Mann-Grundschule und Teil des pädagogischen Konzepts. Lernwerkstatt, Computer- und Freizeitraum mussten bereits neuen Klassenräumen weichen. Neue Schulen sind zwar in Planung und zum Teil auch schon in Bau. Zum Start des Schuljahres werden sie aber noch nicht fertig sein. Jan Krebs fordert, "dass zumindest bis zum kommenden Schuljahr die fehlenden Schulplätze in irgendeiner Notfall-Variante bereitgestellt werden. Und da sind wir jetzt auch ganz konkret im Gespräch darüber, ob man das mit Containern irgendwie machen kann und was da möglich ist." Genau das versucht Carsten Spallek (CDU), Bezirksstadtrat für Mitte, derzeit. Händeringend sucht er nach freien Flächen für Schul-Container. Wo es geht, soll an bestehende Grundschulen angebaut werden. Die Schulbezirke neu zuzuschneiden ist ein weiterer Ansatz. Denn während Schulen in Nord-Wedding besonders voll sind, ist in Alt-Mitte sogar noch Platz. Doch "nach dem Prinzip 'kurze Beine, kurze Wege' müssen die Schulen wohnortnah sein", sagt Spallek. "Man kann den Schulweg nicht beliebig weit zuschneiden – er muss immer noch zumutbar sein."

Entspannung könnte in vier bis fünf Jahren eintreten

Auch für die nächsten Jahre erwartet Spallek mehr und mehr Schüler. In die fertigen Häuser in der Europa-City am Hauptbahnhof beispielsweise werden neue Familien einziehen. Und auch der Wedding wächst weiter. Für Spallek, der erst seit zehn Monaten im Amt ist, hat man zu spät auf diese Entwicklungen reagiert. "Es war schon vor vielen Jahren klar, dass die Zahl der schulpflichtigen Kinder steigen wird. Deswegen hätte aus meiner Sicht auch geholfen, wenn man viel frühzeitiger entsprechende Maßnahmen eingeleitet hätte. Statt eben – wie vor bis vor einigen Jahren geschehen – einzelne Schulgebäude abzugeben, zu verkaufen, die wir jetzt gut brauchen könnten, aber nicht mehr haben." An der Erika-Mann-Grundschule wird es wohl erst in vier bis fünf Jahren wieder weniger Schüler geben. Denn dann soll eine neue Schule an der Reinickendorfer Straße fertig sein.