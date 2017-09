Die Brandenburger Sozialministerin Diana Golze hat sich zum ersten Mal seit ihrem schweren Unfall in Italien öffentlich geäußert. "Zuerst einmal: Es geht mir gut", schrieb die Linken-Politikerin am Donnerstagabend auf ihrer Facebook-Seite. Fünf Wochen zuvor war sie während ihres Urlaubes in Norditalien in ein heftiges Unwetter geraten. Die 42-Jährige wurde von einem umstürzenden Baum verletzt und musste in der gleichen Nacht notoperiert werden.

Nun ist sie offenbar wieder in der Lage, auf Stöcken einige Runden zu drehen, das zeigen Fotos auf ihrer Facebook-Seite. "Ich muss noch starke Schmerzmittel nehmen und geduldig sein, aber es geht aufwärts und ich erobere mir Stück für Stück meinen Alltag zurück", schrieb Golze. Sie bedankte sich unter anderem bei den Helfern und Ärzten in Italien und Deutschland, ihrer Familie und Bürgern, die ihr Genesungswünsche geschickt hätten.

Die aus Schwedt in der Uckermark stammende Diana Golze ist seit Herbst 2014 Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie. Zuvor war sie seit 2005 Bundestagsabgeordnete. Einen Zeitpunkt für ihre Rückkehr nannte Golze am Donnerstag nicht. Vertreten wird sie während ihrer Abwesenheit von der Staatssekretärin Almuth Hartwig-Tiedt (Linke).