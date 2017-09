Wachwechsel in Polen: Die US Army schickt eine Brigade zur Operation "Atlantic Resolve" an die Nato-Ostflanke. Dabei wird das Militärgerät wohl auch wieder Brandenburg durchqueren. Anfang des Jahres sorgte das im Land bereits einmal für Kritik.

Die Armeegüter sind Nachschub für die Operation "Atlantic Resolve" der US- Streitkräfte zusammen mit dem polnischen Militär, die seit 2014 in Polen läuft – ausgelöst durch die Krim-Krise und als Machtdemonstration gegenüber Moskau gedacht.

Die USA verlegen eine komplette Panzerbrigade für neun Monate nach Polen. Dass Panzer und Ausrüstung dafür durch Brandenburg bewegt werden, ärgert Politiker im Potsdamer Landtag. Was also wird da genau transportiert? Und warum? Von Oliver Noffke und Sebastian Schöbel

Das Militärmaterial – darunter die 24 Schützenpanzer - ist am Sonntag in Bremerhaven angekommen und wird seit Dienstag auf der Straße nach Bergen transportiert. Von dort aus wird es auf Züge verladen und weiter nach Polen gebracht – vermutlich auf der gleichen Strecke wie bereits im Januar und März. Die ginge dann durch Brandenburg.

Material und Ausrüstung gehören zu einer Brigade der 1. US-Infanteriedivision in Kansas. Sie löst ihre Vorgänger-Brigade ab, die vor neun Monaten in Polen ankam. Die Rückreise der abgelösten Brigade erfolgt dann in den nächsten Wochen über Deutschland als Transitland - also vermutlich auch wieder durch Brandenburg.