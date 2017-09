Kotti, Alex und RAW-Gelände stehen demnächst unter besonderer Aufsicht: Die Polizei will dort - und an anderen kriminalitätsbelasteten Orten - mobile Überwachungskameras installieren. Das schreckt ab, ist sich der Polizeipräsident sicher.

Die Berliner Polizei beginnt in den nächsten Tagen mit dem Einsatz mobiler Videokameras an fünf sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten in der Hauptstadt. Das kündigten Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsident Klaus Kandt am Donnerstag bei einer Präsentation der neuen Technik vor dem RAW-Gelände in Friedrichshain an.