Bündnis will 24-h-Überwachung an 50 Orten

Ein Bündnis um Ex-Senator Heilmann und Ex-Bezirksbürgermeister Buschkowsky will 50 Kriminalitätsschwerpunkte in Berlin rund um die Uhr überwachen lassen. Ab Mittwoch sind die Berliner gefragt, um über diesen Plan in einem Volksbegehren zu entscheiden.

Das Volksbegehren für mehr Videoüberwachung in Berlin soll voraussichtlich an diesem Mittwoch beginnen. Dann will die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) einen ersten Stand zum Sammeln von Unterschriften auf dem Alexanderplatz aufbauen. Voraussetzung ist, dass die Initiatoren des Volksbegehrens bis zum Mittwoch vom Senat den amtlichen Bescheid zur Kostenschätzung für den Gesetzentwurf erhalten haben. Den Kostenbescheid schickte die Senatsinnenverwaltung am Montag raus, wie mitgeteilt wurde. Damit dürfte er am Dienstag oder Mittwoch bei der Initiative ankommen.

Das Bündnis für mehr Videoüberwachung wartet schon länger auf den Kostenbescheid und hatte angekündigt, nach dem Erhalt so schnell wie möglich die Unterschriften zu sammeln. Für die erste Stufe des Volksbegehrens muss die Initiative in sechs Monaten 20.000 Unterschriften zusammenbekommen. In einem zweiten Schritt wären 170.000 Unterschriften nötig. Die dritte Stufe wäre eine Volksabstimmung.

Die Grünen kritisieren, statt Geld in Überwachung und Technik zu stecken, würden sie lieber die Polizei vor Ort stärken. Das sieht auch Clemens Arzt, Direktor des Forschungsinstituts für öffentliche und private Sicherheit, so: "Allein das Laufen einer Kamera könne nicht vor einer Straftat schützen." Dazu brauche es mehr Polizeipräsenz, so Clemens Arzt.

Der Berliner Senat will die Videoüberwachung in der Hauptstadt schrittweise ausbauen. An fünf Standorten, die für besonders viele Straftaten bekannt sind, will die Polizei ab dem Spätherbst regelmäßig mobile Videowagen einsetzen. Die Videokameras sind dabei an ausfahrbaren Säulen befestigt und auf einem Anhänger postiert, der an wechselnden Orten aufgestellt werden kann. Innensenator Geisel nannte in der vergangenen Woche Alexanderplatz, Leopoldplatz, Kottbusser Tor, Warschauer Brücke und Hermannplatz.

Zunächst hat die Polizei zwei dieser Kamerawagen gekauft, um sie zu testen. Die beweglichen Kameras lassen sich über einen Laptop steuern, die Bilder können gespeichert oder an andere Computer gesendet werden. Die Polizei will die Technik testen und dann entscheiden, ob weitere Kamerawagen gekauft werden.

Geisel sprach von einer Doppelstrategie aus Videotechnik und mehr Polizeipräsenz. "Am Alex, am Kottbusser Tor und an der Warschauer Brücke ist diese Technik auch stationär denkbar", erklärte der Innensenator. Das könne bedeuten, an diesen drei Orten Kameras fest aufzustellen, sie aber nicht dauerhaft anzuschalten. Ständiges Filmen würde der Gesetzeslage und dem Koalitionsvertrag widersprechen.