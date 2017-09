Seine Ziele, so der Fahrrad-Aktivist weiter, seien nach der Vorstellung des Radverkehrs- und Mobilitätsgesetzes Anfang August erreicht, weil sich Berlin gesetzlich verpflichtet habe, "massiv in die Rad-Infrastruktur zu investieren". Genau hierfür habe er vor zwei Jahren den Volksentscheid Fahrrad angestoßen.

Der Initiator und Pressesprecher der Initiative Volksentscheid Fahrrad, Heinrich Strößenreuther, hat am Mittwoch seinen Rückzug bekannt gegeben. Auf seiner Facebook-Seite schreibt Strößenreuther, dass er nach insgesamt vier Jahren ehrenamtlicher Arbeit aus "beruflichen Gründen" seine Arbeit im Volksentscheid Fahrrad und als Vorstand des Vereins "Changing Cities" beende.

So sei ein flächendeckendes Radverkehrsnetz mit zum Teil geschützten Radstreifen an Hauptverkehrsstraßen geplant. Mit Radschnellverbindungen, auf denen über größere Entfernungen mit höherem Tempo gefahren werden kann, solle Pendlern das Umsteigen auf das Rad erleichtert werden. Zusätzlich sollen Fahrradstraßen geschaffen und besonders gefährliche Knotenpunkte umgestaltet werden.

Als erstes Bundesland hatte Berlin im August Autos, Fahrradfahrer, Fußgänger und den öffentlichen Nahverkehr auf eine gemeinsame gesetzliche Grundlage gestellt. Vor allem die Radfahrer sollen hiervon profitieren. Denn in Zukunft sollen öffentlicher Nahverkehr und Radverkehr Vorrang haben.

Außerdem sollen bis zum Jahr 2025 weitere 100.000 Fahrradabstellanlagen in der Stadt errichtet werden. Für eine erste Umsetzung der Maßnahmen veranschlagt die Senatsverwaltung in dieser Legislaturperiode rund 200 Millionen Euro. Auch sollen dafür zusätzliche 50 bis 60 Stellen in der Verwaltung geschaffen werden.

Verkehrssenatorin Regine Günther (für Grüne/parteilos) zufolge sollen mit all diesen Maßnahmen die Zahl der schwer verletzten und getöteten Radfahrer deutlich reduziert werden.