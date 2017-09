Weil es in Berlin an Wohnungen fehlt, hat Stadtentwicklungssenatorin Lompscher die Dächer von Supermärkten als Bauland ausgemacht. Mehr als zwei Drittel der rbb|24-Nutzer ist dafür. Die Opposition findet die Idee gar nicht so schlecht - bis völlig abwegig.

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung schätzt, dass für 50 bis 100 Wohnungen je nach Lage über den typischen Flachbauten der Supermärkte Platz sei. Angesichts des Wohnraumbedarfs und steigender Bodenpreise gebe es eine Trendwende zu mehrgeschossigen Gebäuden mit Mischnutzung, sagte Lompscher (Linke) am Dienstag.

Die Idee von Stadtenwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke), die Wohnungsnot in Berlin mit bebauten Supermarktdächern zu lindern, hat bei der oppositionellen CDU unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Während der bau- und wohnungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion Berlin, Christian Gräff, erklärte, dass die einfache Überbauung von Supermärkten die falsche Lösung sei, ist der Spandauer CDU-Bundestagsabgeordnete, Kai Wegner, durchaus nicht abgeneigt.

CDU-Bauexperte Wegner bezeichnet die Idee zwar als "intelligente Nachverdichtung", aber Rot-Rot-Grün verrenne sich einmal mehr im Klein-Klein. Wenn der Senat den Wohnungsmangel wirklich nachhaltig beseitigen wolle, müsse er aufhören, ständig die großen Neubauprojekte zu torpedieren, so Wegner. "Beim Wohnungsbau benötigen wir große Linien in der wachsenden Metropole", so der CDU-Abgeordnete wörtlich.

Der Bauexperte der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Christian Gräff, dagegen hält die Bebauung von Supermärkten für falsch. Vielmehr müsse vor dem Hintergrund knapper werdender Flächen in der Stadt das gesamte Grundstück, auf dem ein Supermarkt steht als Bebauungsfläche in Betracht gezogen werden. Auch städtebaulich hält Gräff die einfache Überbauung für falsch. Es würden dadurch Flächen verbaut, argumentierte er in einer schriftlichen Erklärung.