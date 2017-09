Lompscher will bauen lassen

Berlin will Platzprobleme auf dem Wohnungsmarkt mit Wohnungsbau über eingeschossigen Supermärkten kompensieren. Wie die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung schätzt, ist auf den typischen Flachbauten für 50 bis 100 Wohnungen Platz - je nach Lage. Senatorin Katrin Lompscher (Linke) sagte am Dienstag in Berlin, angesichts des Wohnraumbedarfs und steigender Bodenpreise gebe es eine Trendwende zu mehrgeschossigen Gebäuden mit Mischnutzung.

Lompscher will sich künftig jährlich zu einem "Supermarktgipfel" mit Vertretern des Einzelhandels, der Bezirke und der Wohnungswirtschaft treffen. Auch einzelne Arbeitskreise solle es geben. Bei einem ersten Treffen der Experten im Sommer hieß es, dass so ein "fünfstelliges Wohnungsflächenpotenzial" erschlossen werden könne.