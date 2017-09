Audio: Antenne Brandenburg | 21.09.2017 | Torsten Sydow

Asylantrag in Berlin gestellt - Zwei der vermissten Flüchtlinge aufgetaucht

21.09.17 | 15:03 Uhr

In der vergangenen Woche befreite die Bundespolizei in Brandenburg rund 50 Flüchtlinge aus einem Lkw. Sie wurden in die Erstaufnahme nach Eisenhüttenstadt gebracht, waren am Montag allerdings verschwunden. Zwei von ihnen sind nun in Berlin aufgetaucht.

Zwei der rund 50 Flüchtlinge, die in Brandenburg vermisst werden, sind in Berlin aufgetaucht. Beide haben in der Hauptstadt einen Asylantrag gestellt. Das sagte der Leiter der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt, Frank Nürnberger, am Donnerstag im Innenausschuss des Potsdamer Landtags. Die beiden hätten dort einen Asylantrag gestellt.



Die Bundespolizei hatte die Flüchtlinge, darunter 17 Kinder und Jugendliche, am Samstagmorgen auf der A12 in der Nähe von Frankfurt (Oder) aufgegriffen. Sie befanden sich in einem Lkw, zwei mutmaßliche Schleuser wurden festgenommen. Die Geflüchteten wurden zur Zentralen Erstaufnahme nach Eisenhüttenstadt gebracht, waren jedoch am Montagmorgen verschwunden.

Es soll sich um Iraker handeln

Die Flüchtlinge hatten angegeben, aus dem Irak zu stammen. Ausweisdokumente hatten sie aber nicht dabei. Das Brandenburger Innenministerium hatte angekündigt, sie zur Fahndung auszuschreiben, sollten sie sich nicht innerhalb von einer Woche melden. Nürnberger hatte nach ihrem Verschwinden erklärt, er gehe davon aus, dass die Flüchtlinge auf eigene Faust zu Verwandten und Bekannten weitergereist seien und nun in anderen Bundesländern Asylanträge stellen würden. Allerdings sollen einige von ihnen sich bereits in Rumänien und Bulgarien haben registrieren lassen.