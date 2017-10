Audio: Inforadio | 24.10.2017 | Nina Amin

Zwei Jahre Tempelhofer Hangars - "Wie so 'ne Parallelwelt, die man nicht betreten soll"

24.10.17 | 06:16 Uhr

Seit genau zwei Jahren leben Geflüchtete in den Hangars des Flughafens Tempelhof. Was als Übergangslösung geplant war, hat sich zu einem dauerhaften Provisorium entwickelt. Auch, weil das geplante Containerdorf immer noch nicht in Betrieb ist. Von Nina Amin



Die weißen Wohnboxen auf dem grauen Asphalt wirken wenig einladend: Über 900 Wohncontainer stehen auf dem Hangarvorfeld des ehemaligen Flughafens Tempelhof. Dass hier demnächst mehr als 1.000 Geflüchtete aus verschiedenen Berliner Notunterkünften leben sollen, das scheint schwer vorstellbar. Spaziergänger stehen ratlos am Zaun, blicken direkt in die noch unbewohnten Räume. "Ist ja wie im Zoo, die schauen raus und wir schauen rein", meint eine Frau. Und ein Mann sagt: "Wie so 'ne Parallelwelt, die man nicht betreten soll."

Der Blilck hinter den Bauzaun: "Ist ja wie im Zoo."

So schnell wie möglich raus

Am anderen Ende des Vorfelds, in den Hangars, wohnt ein Teil der Geflüchteten, die in das Containerdorf ziehen sollen. Inzwischen ist in den ehemaligen Flugzeughallen nicht mehr so viel los wie noch im vergangenen Jahr. Damals lebten zweieinhalbtausend Menschen dort. Jetzt sind noch 200 Geflüchtete in der Notunterkunft. Der Betreiber Tamaja hat während der letzten zweieinhalb Jahre den Großbetrieb organisiert.



Geschäftsführer Michael Elias schaut durch die verwaist wirkenden Hallen. Viele der Bewohner sind tagsüber in Deutschkursen oder in der Stadt unterwegs, viele arbeiten. Das Ende der Notunterkunft sei überfällig, meint Elias: "Die Menschen die zum Teil seit Jahren noch hier sind, müssen natürlich so schnell wie möglich raus."

Zwei Jahre Notunterbringung hat die Menschen geprägt

Dass der Notbetrieb nach zwei Jahren immer noch läuft, hätte der erfahrene Unternehmer nicht für möglich gehalten: "Wir sind Teil eines riesengroßen Unfugs geworden, nämlich die dauerhafte Unterbringung von Menschen in Hangars."



Psychische Probleme, Unmut und Streit unter den Bewohnern – zwei Jahre Notunterbringung in offenen Schlafkabinen mit dünnen Wänden ohne feste Türen haben die Menschen geprägt. Aber es ist auch Gutes entstanden: Über 500 Leute, Mitarbeiter von Tamaja und Ehrenamtliche, haben sich zeitweise um die Geflüchteten kümmert, sie bei Ämtergängen, Deutsch lernen oder der Kinderbetreuung unterstützt, sagt Geschäftsführer Elias nicht ohne Stolz.

Der Syrer Mohammed Khodro hofft auf eine eigene Wohnung.

Wieder eine Zwischenlösung für Khodro

Fünfzehn Geflüchtete hat Tamaja selbst eingestellt, etwa Mohammed Khodro. Der 34-jährige Syrer ist für das Beschwerdemanagement zuständig. Zwei Jahre lebt auch er schon im Hangar. Der Frust der Bewohner, nicht selbst kochen zu können, die fehlende Privatsphäre – er kennt die Probleme und vermittelt zwischen Mitarbeitern und Geflüchteten: "Wenn ich etwas erkläre, vertrauen sie mir. Bei anderen ist das schwierig." Auf die häufigen Fragen nach einer besseren Unterkunft weiß aber auch Khodro keine Antwort. 50 bis 60 Wohnungsbewerbungen habe er selbst schon abgegeben – ohne Erfolg. Nun muss er wahrscheinlich gemeinsam mit den restlichen Bewohnern in die Wohncontainer auf das Hangar-Vorfeld ziehen. Das sieht der Plan der Linken-Sozialsenatorin Elke Breitenbach vor, um die Notunterkunft so schnell es geht aufzulösen. Begeisterung löst das bei Khodro nicht aus: "Ich möchte nicht in einen Container umziehen, sondern in eine Wohnung."

Einen Betreiber für das Containerdorf gibt es noch nicht

Das will auch die Sozialsenatorin, die auch für Integration zuständig ist. Ihr langfristiges Ziel ist es, dass Geflüchtete Tür an Tür mit anderen Berlinern wohnen. Aber noch leben 6.700 Geflüchtete in Notunterkünften. Die sogenannten Tempohomes sollen übergangsweise Abhilfe schaffen. Dort können die Menschen selbst kochen und in abgeschlossen Wohneinheiten leben. An anderen Standorten klappe das schon ganz gut, erklärt das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten.



Der Standort auf dem Hangar-Vorfeld bringt hingegen nur Probleme: Viel zu teuer, viel zu kompliziert, heißt es aus den zuständigen Senatsverwaltungen. 17 Millionen Euro hat das Dorf bisher verschlungen. Leitungen mussten aus Denkmalschutz-Gründen oberirdisch verlegt werden. Und: Einen Betreiber für das Containerdorf gibt es noch immer nicht. Die für Spätsommer angepeilte Inbetriebnahme musste verschoben werden, denn auf die europaweite Ausschreibung hatte sich niemand beworben. "Dieses Tempohome ist im Vergleich zu anderen zeitlich befristet. Nach dem Tempelhof-Gesetz muss es Ende 2019 abgebaut sein", erklärt Sozialsenatorin Breitenbach.

Integration sieht anders aus

Das heißt: Sollte zeitnah ein Betreiber gefunden werden und der Betrieb – wie jetzt von der Sozialverwaltung anvisiert – im November losgehen, kann das Wohndorf realistisch gesehen gerade mal 20 Monate laufen. Denn Mitte 2019 müsste schon mit dem Rückbau der Wohncontaineranlage begonnen werden. Besonders die kurze Aufenthaltsdauer berge von vornherein viel Frustpotenzial für die künftigen Bewohner, meint Elias, der Betreiber der Hangar-Notunterkunft. Vor allem für jene, die schon zwei Jahre in einem Provisorium untergebracht waren. Integration sehe anders aus. Das sei mit ein Grund, warum er sich bei der ersten Ausschreibung nicht um den Betrieb der Wohncontainer beworben habe: "Die Menschen, die jetzt auf das Tempohome auf dem Vorfeld wechseln, sind in anderthalb Jahren wieder weg. Aber die Menschen, die in andere Gemeinschaftsunterkünfte ziehen, werden dort auch längerfristig bleiben."

Es wird immer noch gebaut im Containerdorf.

Diese Bedenken sind auch dem Senat bekannt. Doch die Unterbringungsplätze werden dringend gebraucht, argumentiert die Sozialsenatorin. Nicht nur von den Geflüchteten in den Hangars, sondern auch von jenen, die in prekären Unterkünften wie dem ehemaligen C&A-Gebäude in Neukölln leben. Es muss also ein Betreiber her, der schnell die Unterbringung von mehr als tausend Menschen auf die Beine stellen kann. Seit Anfang des Jahres hat das Land Berlin einen landeseigenen Betrieb zur Flüchtlingsunterbringung, um in Notsituationen unverzüglich reagieren zu können. Warum springt die landeseigene Betreibergesellschaft nicht ein? "Weil sie noch nicht soweit aufgestellt ist, dass sie das Tempohome am Tempelhofer Vorfeld direkt übernehmen kann. So lange gibt es die noch nicht, da brauchen wir einfach noch ein bisschen Zeit", weiß Sozialsenatorin Elke Breitenbach.



Deshalb wurden jetzt gezielt einige große Berliner Betreiber aufgefordert, ein Angebot für das Containerdorf abzugeben – zu Konditionen, die für sie realisierbar scheinen. Bis Ende Oktober soll laut Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten eine Einigung mit den angesprochenen Betreibern stehen.

Leben in sterilen Wohnboxen

Auf dem Vorfeld laufen derweil die letzten Bauarbeiten. Holzpaneele werden aufgestellt, Spielplatzflächen aufgebaut. Der syrische Beschwerdemanager Mohammed Khodro, der seit zwei Jahren im Hangar lebt, blickt nachdenklich auf die steril wirkenden Wohnboxen. Ihm werde wohl nichts anderes übrig bleiben, als dort einzuziehen, sagt der junge Mann achselzuckend: "Ich habe viele Probleme, aber ich versuche sie zu vergessen. Ich versuche meine Sprache zu verbessern, damit ich besser hier arbeiten kann und weitermachen kann. Dass Mohammed Khodro eigentlich eine ganz normale Wohnung braucht, ist auch den Mitarbeitern von Tamaja klar. Mit Hochdruck versuchen sie, etwas für ihn zu finden. Für den längst anerkannten und arbeitenden Asylbewerber wäre das – im Gegensatz zum abgezäunten Containerdorf – ein echter Fortschritt in Richtung Integration.