Paula Berlin Sonntag, 22.10.2017 | 15:40 Uhr

Also solange nicht alle Lebensbereiche angemessen mitwachsen, ist mir Berlin längst voll genug.Es reicht eben nicht,Wohnungen zu bauen,wenn nicht gleichzeitig

die Personalausstattung in der Verwaltung,die Kapazitäten im Öffentlichen Personennahverkehr, in Kitas,Schulen usw. entsprechend angepasst wird.

Das gilt auch für den Straßenausbau Richtung Stadtgrenze. Eine angepasste Infrastruktur ist unverzichtbar. Es reicht also nicht,jeden freien QM mit Wohnungen zuzubauen.