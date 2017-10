Die Berliner Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) hat nach eigenen Angaben bislang keine Hinweise darauf, dass Flüchtlinge von Security-Mitarbeitern in Heimen in die Prostitution vermittelt wurden. Breitenbach sagte am Donnerstag im rbb, der Vorwurf habe sich bislang nicht bestätigt. Im Gespräch mit der rbb-Welle Radioeins sagte sie: "Ich nehme den Vorwurf ernst, auch wenn er sich noch an keiner Stelle bestätigt hat, und ohne Bestätigung ist es schwer, dagegen vorzugehen". Aber sie nehme so einen Vorwurf lieber einmal zu viel als einmal zu wenig ernst, sagte sie weiter.

Auch der Rat der Bürgermeister beschäftigt sich am Donnerstag mit dem Thema.

Das ZDF-Magazin Frontal21 hatte am Dienstag berichtet, Sicherheitsmitarbeiter in Berliner Flüchtlingsheimen hätten Asylsuchende zur Prostitution überredet und an Freier vermittelt. In dem Beitrag bestätigen dies ein betroffener Flüchtling, ein Koordinator von Sicherheitsdiensten und sogar ein mutmaßlicher Zuhälter selbst - allerdings alle anonymisiert.