In der vergangenen Woche hatte der Bezirk die Räumung der Zeltlagers angekündigt. Die Caritas hatte davor gewarnt und sprach von einer "Rambo-Aktion" . Auf Nachfrage von rbb|24 sagte die Caritas-Chefin Ulrike Kostka nun: "Die Räumung ist aus meiner Sicht Symbolpolitik und hilft nicht, die aktuellen Probleme zu lösen. Natürlich muss Sicherheit hergestellt werden. Aber es ist davon auszugehen, dass die Obdachlosen nun in andere Bezirke gehen."

Von Dassel hatte vor Wochen Alarm geschlagen, die Lage in dem großen Park mitten in Berlin gerate außer Kontrolle. Das Ordnungsamt sei wegen der aggressiven Obdachlosen vorwiegend aus Osteuropa überfordert. Diese Kritik stieß auch deshalb auf große Resonanz, weil Anfang September im Tiergarten in der Nähe des Bahnhof Zoo eine 60-jährige Frau ermordet wurde. Ein 18-jähriger Russe aus Tschetschenien sitzt als Verdächtiger im Gefängnis.



Die Räumung am Zooverbindungsweg sei "die konsequente Fortsetzung der stetigen Bemühungen des Bezirkes, die Fehlnutzung des Tiergartens und des öffentlichen Raums in anderen Teilen des Bezirks im Rahmen seiner Möglichkeiten einzudämmen", erklärte der Bezirk.