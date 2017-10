Modernere Waffen und Schutzausrüstungen für mehr als 30 Millionen Euro sollen die Berliner Polizei im Kampf gegen Terroristen stärken. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat am Montag in einer Mail an alle Polizisten detailliert aufgelistet, was an Schutzwesten, Helmen, Pistolen, Maschinenpistolen und Autos gekauft werden soll.



"Wer uns beschützt, den müssen wir auch schützen", schrieb Geisel. Und er betonte, er würde die Sachen "lieber heute als morgen" zur Verfügung stellen. Ausschreibungen, Auftragsvergabe und Lieferung würden aber einige Zeit dauern.

Die Aufrüstung der Spezialeinheiten sowie der 16.000 anderen Berliner Polizisten wurde schon nach den Terroranschlägen der vergangenen Jahre geplant und war im Umfang weitgehend bekannt. Zuletzt hatte es aber Kritik gegeben, weil die Versprechungen nicht schnell genug eingelöst worden seien.