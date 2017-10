Iris Gleicke: Ich glaube, dass es eine gesellschaftliche Debatte braucht auch über die Fragen, die in den letzten 27 Jahren stattgefunden haben: Wie war der Vereinigungsprozess? Denn da hat es große Brüche gegeben. Ich finde, dass die Leistung der Ostdeutschen, die sie in diesen Aufbaujahren erbracht haben - auch die Lasten, die sie tragen mussten mit der langen Arbeitslosigkeit, mit den geringen Löhnen - dass das anerkannt gehört in der Debatte.

Iris Gleicke, 53, ist in Thüringen aufgewachsen und sitzt seit 1990 für die SPD im Bundestag, Seit 2013 ist sie Ost-Beauftragte der Bundesregierung. Bei der Bundestagswahl 2017 trat sie nicht mehr an.

Es ist schon ein Ost-West-Konflikt, weil ich finde, in West-Deutschland fehlt immer noch diese Anerkennung. Es wird sehr häufig über die Ostdeutschen geredet, sie werden sehr häufig zum Objekt der Debatte gemacht. Das kann man jetzt gerade wieder gut erleben. Jetzt fällt ganz vielen zu dem Thema was ein. Ich finde schon, dass es eine Debatte sein soll: Hey, wir können stolz darauf sein, was wir in den 27 Jahren gemeinsam erarbeitet haben, aber auch mit dem Respekt und der Anerkennung für die Leistung der Ostdeutschen.

Das hat man nicht 27 Jahre lang verschlafen, es gab schon immer Stimmen, die das einforderten. Auch ich habe immer darauf hingewiesen, dass es für mich eine Anerkennung der Lebensleistung der Menschen in der DDR geben muss. Man darf die Menschen nicht reduzieren auf Mauer und Stacheldraht. Die allermeisten Menschen in der DDR haben versucht, ein anständiges Leben zu führen. Und auch dafür gilt es, Anerkennungen zu zollen. Und wir haben unter sehr viel schwierigeren Bedingungen gelebt in der Diktatur. Unter schwierigeren Bedingungen sind wir arbeiten gegangen, und trotzdem haben unsere Eltern versucht, uns anständig zu erziehen und wir unsere Kinder, und darum geht es.

Welches neue Selbstbild schlagen Sie denn vor?

Was heißt neues Selbstbild? Ich bin Ostdeutsche. Ich bin stolz auf das, was ich zu DDR-Zeiten erreicht habe bei meinem Studium, in meiner Arbeit. Aber ich bin auch stolz über die letzten 27 Jahre. Und auf was ich ganz besonders stolz bin, das ist unsere friedliche Revolution. Denn die hat die Mauer eingerissen und die Einheit erst ermöglicht. Und auch das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann gibt es noch was: Wir haben dieses Land verändert. Zum Beispiel wird heute ganz anders über Kinderbetreuung gesprochen als vor 27 Jahren, als wir beigetreten sind.

Wenn das so ist: Warum bricht sich da jetzt was Bahn, was es vorher nicht gab?

Es gab immer die Leute, die darüber gesprochen haben, die auch Anerkennung eingefordert haben. Es hat nicht so eine breite gesellschaftliche Debatte gegeben, jetzt ist das Erstaunen groß. Und wir haben die Chance wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. So wie Anfang der 90er Jahre uns die Geschichten zu erzählen: Was haben Sie erlebt im Schwarzwald? Was habe ich erlebt im Thüringer Wald? Das wünschte ich mir, dass dieses Erschrecken über diese AfD-Wahlergebnisse, die in Ostdeutschland besonders hoch sind, die es aber auch in Westdeutschland gegeben hat. Insofern wünschte ich mir, dass wir wieder miteinander ins Gespräch kommen und die Debatte zum Guten wenden.

Das Interview führte Marc Langebeck, Moderator von "Brandenburg aktuell"